Зеленський в Омані: мережа вибухнула кумедними фотожабами

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимир Зеленський в Омані надихнув інтернет на гострі фотожаби

Володимир Зеленський в Омані провів зустріч на вищому рівні і обговорив торговельно-економічне співробітництво двох країн. В Офісі президента України від 6 січня повідомили про діалог з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді.

У той же час раптова і без зайвого розголосу поїздка Зеленського з родиною після Нового року, який глава держави зустрів у Карпатах, до держави на Аравійському півострові на морський курорт Оманської затоки, викликала в суспільстві масу питань і надихнула мережу на створення кумедних фотожаб.

Зазначимо, що президента України помітили на курорті в п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel (один з найрозкішніших в країні) 5 січня, і незабаром після цього в Офісі президента зробили заяву про поїздку Зеленського до Омана рейсовим літаком за свої гроші, а потім з'явилися повідомлення про важливі ділові зустрічі.

В інтернеті одразу з'явилася маса колажів і фотоприколів, які "коментують" вояж Зеленського в Оман, відпочинок в шикарному готелі - вартість номерів доходить до 4 тисяч доларів - і пояснення ОПУ про мету поїздки вже постфактум.

Героями гострих картинок стали ряд політичних фігур та персонажі відомих фільмів і не тільки. Також користувачі мережі провели паралель з відпочинком екс-президента Петра Порошенка на Мальдівах і "порівняли" критику і реакцію тоді та зараз.

Зеленський в Омані надихнув мережу на фотожаби (Фото з Facebook-сторінки Олександра Бабака)

Зеленський з родиною відправився в Оман - в мережі з'явилися фотожаби (Фото: facebook.com)

Зеленський в Омані надихнув мережу на фотожаби (Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij)

Зеленський в Омані надихнув мережу на фотожаби (Фото: facebook.com)