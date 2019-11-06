Зеленский оконфузился с "концертом" в Харькове (видео)

Владимир Зеленский оконфузился в Харькове (Фото: president.gov.ua)

Владимир Зеленский в Харькове попал в курьезную ситуацию из-за госконцерна "Укроборонпром"

Владимир Зеленский в Харькове оконфузился, рассказывая про госконцерн "Укроборонпром".

Дело в том, что 6 ноября президент во время пресс-конференции в Харькове, куда он приехал с рабочим визитом, дважды неправильно сказал слово "концерн", озвучивая проблемы "Укроборонпрома".

Так, Зеленский сказал "до державного концерТа Укроборонпром" вместо "концерНа Укроборонпром".

Отметим, что подобная оговорка не впервые звучит из уст президента. Аналогичная ситуация произошла в июле, когда Зеленский запнулся на заседании Национального совета по антикоррупционной политике, назвав государственный концерн "Укроборонпром" "концерТом".

Владимир Зеленский оконфузился в Харькове (Видео: YouTube / Харьков Vgorode)

Нынешний конфуз произошел 6 ноября на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" (г. Харьков).

Непростой регион: Зеленский отреагировал на "миф" про Харьков

В ходе выступления Зеленский поблагодарил всех харьковчан за отстаивание независимости Украины и признался, что не считает регион "непростым", как некоторые говорят.

"Хотел бы поблагодарить Харьковщину за прием. Я в целом хотел бы вас поблагодарить, потому что говорят: Харьков - непростой регион. Люди, которых я видел, они были простые, все очень нормальные и все очень умные. А когда мы говорим "непростой регион", то мне кажется, что все в начале войны показали, как они защищали независимость", - заявил он.

Зеленский высказал слова благодарности всем жителям области, кто принимал в этом участие.

"Вы все молодцы, спасибо каждому: и нашим военным, и журналистам, и представителям власти, которые защищали независимость и нашу Харьковщину", - сказал президент.

Один танк за 10 лет: Зеленский в шоке от "Завода имени В. А. Малышева"

В Харькове в ходе рабочей поездки Зеленский посетил госпредприятие "Завод имени В. А. Малышева", ознакомился с производственными мощностями и прокомментировал ситуацию с нынешними заказами. Глава государства эмоционального высказался относительно условий работы на заводе, основанном 124 лет назад (в 1895-м - сначала как паровозостроительный).

Так, президент признался, что был шокирован информацией о том, что ГП "Завод имени В. А. Малышева" в Харькове с 2009 года выпустил только один танк для ВСУ.

Владимир Зеленский в Харькове попал в курьезную ситуацию (Фото: president.gov.ua)

"Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года 1 танк построили. Один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", - подчеркнул Зеленский.

Также президент рассказал, что на заводах ОПК есть задолженность по зарплате до 4 лет и уровень зарплат очень низкий. Более того, в зимнее время рабочие работают в помещении, где температура 0 градусов.

Зеленский в Харькове попал в курьезную ситуацию (Видео: facebook.com/president.gov.ua)