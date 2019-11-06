Украина должна покаяться: жители Донецка отреагировали на заявление Зеленского (видео)

Владимир Зеленский рассказал, как закончить войну на Донбассе (Фото: РБК-Украина)

Жители ОРДО отреагировали на предложения Зеленского о трех шагах к миру на Донбассе

Владимир Зеленский озвучил шаги на пути к миру на Донбассе и возвращению оккупированных территорий под юрисдикцию Украины: сначала завершение горячей фазы боевых действия, затем примирение людей и реинтеграция. Жителям захваченного боевиками "ДНР" Донецка дали послушать цитаты из выступления президента, после чего они поделились впечатлениями. Об этом говорится в материале проекта Радио Свобода "Донбас.Реалии".

Нужно сказать, что реакция на слова главы государства относительно поездки в Донецк с украинским флагом, отношения к определению "сепары" и обеспокоенности из-за возможного криминального преследования после деоккупации у людей на неподконтрольной территории неоднозначная. Так, некоторые называют слова Зеленского мечтами и фантазиями, кое-кто подчеркивает, что не является врагом - но другом украинцам, но находятся и резкие противники реинтеграции, повторяющие тезисы и страшилки росийской пропаганды, которые слушают ежедневно по телевизору.

Владимир Зеленский рассказал о мирном плане на Донбассе (Фото: РБК-Украина)

После рассказанной Зеленским надежде, что когда-нибуть вскоре летом с друзьями можно приехать в Донецк и прогуляться по городу в одежде в цветах украинского флага, жители ОРДО высказались так:

Это мечты его, но не воплощены. И никто не сможет воплотить;

Пусть пройдутся, вопросов нет, пусть приходят. Нас ни к чему это не обязывает, их тоже. Мы - не враги, мы - друзья, можно сказать;

Ну, это кинокомедии, ты сам понимаешь. У него же там семь предложений - одно исключает другое. Это все возвращается к тому же, что было и у Пороха;

Сейчас, когда людей столкнули лбами, уже пошли противоречия. На людей это будет просто действовать очень раздражающе, это им будет неприятно и даже противно. Не знаю, как ... С ненавистью к этому будут относиться.

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Возмущение Зеленского о том, что всех граждан Украины из Донецка и Луганска, независимо от их отношения к группировкам "Д/ЛНР" называют "сепарами", дончане расценили как:

Это не ругательство, мы - действительно "сепары". Ну а что, нет? У нас другие ценности, мы по-другому смотрим на все, что нас окружает;

Ну вот мне - 61 год. У нас же большинство молодежи уехало, остались старые. Ну какие мы "сепары"? Мы - обычные люди, как на той стороне, так и здесь. Как тут мамы, так и там мамы;

Нам уже все равно, как нас называют. Мы - люди, все;

В оккупированном Донецке отреагировали на предложения Зеленского о мире на Донбассе (Фото: radiosvoboda.org)

Рассказ Зеленского о том, что на оккупированных территориях людей запугивают вероятностью сведения счетов, дискриминацией и разделением на представителей "второго сорта" жители Донецка прокомментировали так:

Даже если ты не воевал, а работал... Есть претензии, что ты работал на эту "власть", которая считается оккупационной, все возможно. Боятся люди, конечно;

Я не знаю, я часто бываю "на украинской территории", я бы не сказал, что есть чего бояться. Я вот ездил в Бахмут, встречался на блокпосту с военными, я не почувствовал к себе какого-то негативного отношения - прямо меня там ненавидят, хотя со мной на украинском разговаривали, я на русском разговаривал, но я плохого отношения к себе не почувствовал;

На слова президента Зеленского о примирении и сколько времени потребуется на поиск консенсуса жители оккупированного Донецка ответили:

Чтобы Донбасс "вернулся в Украину", она должна покаяться за то, что она сделала;

Пока "нацики" руководят там во главе с Аваковым... Так что я Соловьева ежедневно смотрю;

Мы все - как с той стороны, так и с этого - ждали, что Зеленский все-таки быстро решит вопрос, урегулирует эту ситуацию, в которой находятся сейчас люди, поэтому ждем;

Что угодно, лишь бы не было войны. Автономия, что угодно... Ну это, конечно, большие вопросы, не простые, но лишь бы не было войны.

В оккупированном Донецке отреагировали на мирный план Зеленского на Донбассе (Видео: YouTube / Радио Свобода Украина)