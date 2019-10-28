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Трамп назвал Зеленского новым президентом России

STYLERЖизнь    28.10.2019 - 18:46
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
Трамп назвал Зеленского российским президентом (Коллаж РБК-Украина)

Трамп назвал Владимира Зеленского президентом России и хорошим человеком

Президент США Дональд Трамп во время брифинга на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд публично назвал Владимира Зеленского новым президентом России и хорошим человеком. На конфуз президента США обратили внимание журналисты. Также полный текст брифинга Дональда Трампа был опубликован на сайте Белого дома.

Дональд Трамп сказал, что у него был хороший разговор с президентом Украины, а потом назвал его российским президентом и хорошим человеком.

"У меня был отличный разговор с президентом Украины. У меня был еще один разговор с ним, я думаю, что было то же самое. Ничего не было. Они пытались взять этот разговор и превратить его в большой скандал. Проблема была в том, что мы расшифровали его. Это была точная транскрипция разговора. Итак, в двух словах, информатор написал ложное повествование о разговоре. Теперь они не хотят говорить о информаторе, потому что они не думали, что я собираюсь выпустить разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг слова Шиффа (глава специального комитета по разведке Палаты представителей США). И чтобы выразить свое мнение, российский - как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал свое заявление об этом разговоре. Там не было ничего. На него не оказывалось никакого давления. Никакого", - сказал Дональд Трамп.

Трамп назвал Зеленского новым президентом РоссииСкриншот публикации на сайте Белого дома

Известный журналист Милан Лелич прокомментировал очередной казус Трампа.

Трамп назвал Зеленского новым президентом РоссииСкриншот поста

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