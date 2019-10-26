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Скандал с Зеленским в Золотом: добровольцы резко ответили (видео)

STYLERЖизнь    26.10.2019 - 19:45
Скандал с Зеленским в Золотом: добровольцы резко ответили (видео)
Зеленский в Золотом (фото: Facebook)

Добровольцы обратились к президенту

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с добровольцами в Золотом и после этого разговора дал указание выбить добровольцев из города. Об этом заявил ветеран Денис Янтарь в своем видео, которое опубликовал руководитель пресс-службы Нацкорпуса Роман Чернышев на своей странице в Facebook.

Янтарь рассказал, что сегодня, 26 октября, в Золотое приехал Зеленский. При этом сначала у добровольцев с президентом был конструктивный диалог, но потом разговор что-то не заладился.

Обращение ветерана Дениса Янтаря (видео: facebook.com/Рома Чернышев)

Сейчас у добровольцев появилась информация касательно того, что за указанием главы государства участников акции "Последний блокпост" будут выбивать из Золотого.

Он напомнил, что среди добровольцев находятся люди, которые освобождали Мариуполь, Марьинку, Широкино и другие населенные пункты Украины.

"Мы знаем, что мы на своей земле. Мы знаем, что мы никуда не пойдем. А там пусть делают, как хотят. Мы точно знаем, что мы на своем месте", - подытожил Янтарь.

Стоит отметить, что Зеленский заявил о том, что Украина должна искать пути и работать для завершения войны на Донбассе. По его словам, украинцы хотят мира и все готовы к разведению сил. Зеленский также подчеркнул, что два дня провел в Золотом, где встречался с учителями и врачами.

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Новости Украины ЗолотоеВладимир Зеленский
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