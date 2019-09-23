Зеленский готовит масштабную войну? Сеть шокирована деталями бюджета-2020

Президент Владимир Зеленский готовится к укреплению позиций украинской армии в гибридной войне с Россией. Такой вывод сделали пользователи социальных сетей после публикации плана госбюджета на 2020 год. Согласно документу проекта, финансирование СНБО увеличится в 158,5 раз! В сети также сделали другие предположения по поводу назначения выделенных средств.

Зеленский готовится к масштабной войне (фото: facebook.com/Мила Эрнандес)

В социальной сети Facebook выразили мнение, что деньги могут пойти на восстановление ОРДЛО.

"Бюджет СНБО планируют увеличить со 177 млн до более 28 млрд, при этом непонятно, куда будут направлены эти деньги. Почему-то в сети очень мало информации по этой теме. Неужели готовят "кошелек" для "восстановления" ОРДЛО? Вот это будет "распил", - написала Галина Кварцова.

Зеленский готовится к масштабной войне (скриншот: facebook.com/gkravtsova)

Некоторые отметили, что ради повышения финансирования СНБО и ГБР пришлось снизить затраты на образование и обеспечения жилья для детей сирот.

"Да, эпоха бедности для кое-кого однозначно закончилась. И на этом же фоне сокращения на образование и жилье для детей сирот", - отметила пользовательница с ником Мила Эрнандес.

Зеленский готовится к масштабной войне (скриншот: facebook.com/Мила Эрнандес)

Некоторые же подозревают, что власть стремится создать "полицейское государство".

"А вот и улучшение... скоро все будет как в России, вот уже и финансирование силовых структур "улучшилось". Сначала власть узурпируется (уже есть!), потом бросается жирная кость силовикам и вуаля!! Полицейское государство родилось!!", - пишут в сети.

Зеленский готовится к масштабной войне (скриншот: facebook.com/Lucky Luck)

"А есть какое-то объяснение этому невероятному увеличению финансирования? СНБО - это же контролирующий и координационный орган, на что такие расходы?", - задаются вопросом пользователи Facebook.

Зеленский готовится к масштабной войне (скриншот: facebook.com/OUNUPAEMILCHINO)

В комментариях пользователи также выразили свои предположения:

Данилюк, который в бытность министром финансов блокировал закупки в министерстве обороны, безусловно достойно "позаботится" об армии с такими-то деньжищами.

Да мы уже поняли, что обещанное повышение з/п нам не светит, если даже с хавчиком, вещевкой и техникой борода... А ОС все увольняется и увольняется...

Решили ускорить ракетную программу?)))

Зеленский готовит войну???

Зеленский готовится к масштабной войне (скриншоты: facebook.com)

Планы Владимира Зеленского

Помощник главы государства Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на федерализацию страны и потерю территорий. Об этом он рассказал в интервью "Левому берегу", отметив, что нынешняя власть намерена прекратить войну и реинтегрировать Донбасс в состав Украины.

"Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", - сказал он.

Ермак отметил, что если взять те же Минские соглашения, то в таком виде, как они были подписаны, он бы их не подписывал.

"Я понимаю, что сейчас легче всего критиковать, и что альтернативы им не появилось. Но мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию", - сказал он.

Напомним, Трамп рассмотрит возможность обнародования стенограммы разговора с Зеленским.