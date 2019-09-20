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Бюджет-2020: СНБО проведет заседание перед вторым чтением закона

Новости » Политика    20.09.2019 - 11:17
Бюджет-2020: СНБО проведет заседание перед вторым чтением закона
Фото: Оксана Маркарова (Виталий Носач/РБК-Украина)

Маркарова отметила, что все расходы на безопасность и оборону должны быть распределены по решению СНБО

Перед представлением проекта государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению будет проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что все расходы на безопасность и оборону должны быть распределены по решению СНБО.

"Ко второму чтению, безусловно, будут перераспределены эти расходы, которые сейчас стоят на отдельной программе. Бюджетный кодекс говорит, что все расходы на безопасность и оборону, это 15 распорядителей, должны быть распределены по решению СНБО. Это заседание СНБО будет проведено до того, как мы будем подавать бюджет ко второму чтению", - заявила Маркарова.

Напомним, Кабинет министров в ходе заседания парламента представляет проект государственного бюджета на 2020 год. Госбюджет на 2020 год представляет министр финансов Оксана Маркарова.

Как писало РБК-Украина, бюджет на 2020 год Верховная рада Украины примет не позднее 1 декабря 2019 года, о чем свидетельствует ориентировочный график рассмотрения проекта закона о госбюджете.

Добавим также, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что депутаты Верховной рады нашли недостатки в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". По словам Стефанчука, соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня "вызывает вопросы".

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Новости Украины СНБООксана МаркароваБюджет 2020
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