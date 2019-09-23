Пристайко: США должны расследовать скандал с давлением на Зеленского

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко утверждает, что Трамп не давил на Зеленского

Американские следователи должны определить, было ли давление на президента Украины Владимира Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадському".

По его словам, возможность президентов обмениваться чувствительной информацией обусловлена тем, что они имеют право не раскрывать содержание переговоров.

"Мы - независимое государство, у нас есть свои тайны. Президент имеет право говорить с другим президентом так, чтобы этот разговор остался никому не известным. Это единственная предпосылка, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией. Американские следователи имеют полное право обращаться в США, получать эту информацию. Если кто-то считает, что на нашего президента оказывалось давление, они должны это определить", - отметил Пристайко.

Он также подчеркнул, что никакого давления со стороны Трампа на Зеленского не было.

"Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все существующие проблемы. Этот разговор был долгим, дружественным, и касался многих вопросов", - добавил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп не будет публиковать стенограмму разговора Трампа и Зеленского по требованию Конгресса. До этого в США разгорелся скандал после череды публикаций о том, что сотрудник разведки подал жалобу в связи с давлением Трампа на иностранного лидера. Предполагается, что речь шла о президенте Украины Владимире Зеленском.

Также сообщалось, что Трамп все-таки рассмотрит возможность обнародования стенограммы разговора с Зеленским.