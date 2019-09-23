Зеленський готує масштабну війну? Мережа шокована деталями бюджету-2020

Президент Володимир Зеленський готується до зміцнення позицій української армії в гібридній війні з Росією. Такий висновок зробили користувачі соціальних мереж після публікації плану держбюджету на 2020 рік. Згідно з документом проекту, фінансування РНБО збільшиться в 158,5 разів! В мережі також зробили інші припущення з приводу призначення виділених коштів.

Зеленський готується до масштабної війни (фото: facebook.com/Міла Ернандес)

В соціальній мережі Facebook висловили думку, що гроші можуть піти на відновлення ОРДЛО.

"Бюджет РНБО планують збільшити з 177 млн до понад 28 млрд, при цьому незрозуміло, куди будуть спрямовані ці гроші. Чомусь в мережі дуже мало інформації по цій темі. Невже готують "гаманець" для "відновлення" ОРДЛО? Ось це буде "розпил", - написала Галина Кварцова.

Зеленський готується до масштабної війни (скріншот: facebook.com/gkravtsova)

Деякі зазначили, що заради підвищення фінансування РНБО та ДБР довелося знизити витрати на освіту і забезпечення житла для дітей сиріт.

"Так, епоха бідності для декого однозначно закінчилася. І на цьому ж фоні скорочення на освіту і житло для дітей сиріт", - зазначила користувачка під ніком Міла Ернандес.

Зеленський готується до масштабної війни (скріншот: facebook.com/Мила Ернандес)

Деякі ж підозрюють, що влада прагне створити "поліцейську державу".

"А ось і поліпшення... скоро все буде як в Росії, ось вже і фінансування силових структур "покращилося". Спочатку влада узурпується (вже є!), потім кидається жирна кістка силовикам і вуаля!! Поліцейська держава народилася!!", - пишуть в мережі.

Зеленський готується до масштабної війни (скріншот: facebook.com/Lucky Luck)

"А є якесь пояснення цьому неймовірному збільшення фінансування? РНБО - це же контролюючий і координаційний орган, на що такі витрати?", - задаються питанням користувачі Facebook.

Зеленський готується до масштабної війни (скріншот: facebook.com/OUNUPAEMILCHINO)

У коментарях користувачі також висловили свої припущення:

Данилюк, який був міністром фінансів блокував закупівлі в міністерстві оборони, безумовно гідно "подбає" про армію з такими великими грішми.

Та ми вже зрозуміли, що обіцяне підвищення з/п нам не світить, якщо навіть з їжею, одягом і технікою борода... А ОС все звільняється і звільняється...

Вирішили прискорити ракетну програму?)))

Зеленський готує війну???

Зеленський готується до масштабної війни (скріншоти: facebook.com)

Плани Володимира Зеленського

Помічник глави держави Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський ніколи не піде на федералізацію країни і втрату територій. Про це він розповів в інтерв'ю "Лівому берегу", зазначивши, що нинішня влада має намір припинити війну і реінтегрувати Донбас до складу України.

"Ми точно ніколи не допустимо федералізацію нашої країни. Ми точно ніколи не допустимо втрати наших територій. Ми хочемо припинити війну. Ми хочемо реінтегрувати Донбас в Україну. Ми хочемо, щоб Україна була єдина. І ось на цих основних принципах будується весь переговорний процес", - сказав він.

Єрмак зазначив, що якщо взяти ті ж Мінські угоди, то в такому вигляді, як вони були підписані, він би їх не підписував.

"Я розумію, що зараз найлегше критикувати, і що альтернативи їм не з'явилося. Але ми зібрали велику кількість експертів і, базуючись на тому, що вже існує, виробили свою позицію", - сказав він.

Нагадаємо, Трамп розгляне можливість оприлюднення стенограми розмови з Зеленським.