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Зеленский дал маху, поздравляя украинцев с праздником (видео)

STYLERЖизнь    23.08.2019 - 19:20
Зеленский дал маху, поздравляя украинцев с праздником (видео)
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский поздравлял украинцев с Днем флага и допустил ошибку

Владимир Зеленский 22 августа поздравил украинцев с Днем государственного флага и оконфузился. Дело в том, что президент несколько раз назвал украинский флаг не сине-желтым, а желто-синим. Этот нюанс заметила киевлянка Алина Анатольевна и написала об этом пост на странице в Facebook.

"А тем временем слуга покорно зачитал текст с суфлера, написанный врагами Украины, повторив несколько раз не "сине-желтый", а "желто-синий", снова попав под статью, а именно: ст.338 УК. # Зробилицеразом", - написала Алина.

Зеленский дал маху, поздравляя украинцев с праздником (видео)Скриншот поста (facebook.com/alina2607)

В комментариях к видео подписчики Зеленского обратили внимание на тот факт, что президент неправильно назвал последовательность цветов флага.

  • Наш прапор синьо-жовтий, запам'ятай нарешті: синє небо, жовта пшениця. і ще: який дурень тебе навчив тим маніпуляціям з руками і тій штучній посмішці перед камерою, флешмобіст фейсбучний? виглядає це - просто мерзенно.
  • Прошу зареєструвати в ЄРДР кримінальне провадження скоєне Зеленським за ст.338 КК України, публічна наруга над Державним Прапором України.
  • Росіяни і порохоботи в одному екстазі пишуть гадості. Всіх нормальних українців зі святом.
  • Який бридкий голос.
  • Гундосит.

Зеленский дал маху, поздравляя украинцев с праздником (видео)

Зеленский дал маху, поздравляя украинцев с праздником (видео)Скриншот комментариев (twitter.com/ZelenskyyUa)

Как мы ранее сообщали, День государственого флага в Украине отмечают в Крыму и на Донбассе, несмотря на оккупацию.

Также мы писали, Владимир Зеленский запустил новый флешмоб к Дню украинского флага, который украинцы ежегодно празднуют накануне Дня Независимости, 23 августа.

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