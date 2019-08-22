Флаг, язык, #ідітьуср*ку: топ флешмобов от Зеленского

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский в новом флешмобе призвал украинцев раскрасить планету в желто-голубой цвет

Владимир Зеленский запустил новый флешмоб к Дню украинского флага, который украинцы ежегодно празднуют накануне Дня Независимости, 23 августа. Президент предложил завтра раскрасить Украину в желто-голубой цвет, вывесив возле со своих окон украинский флаг.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский не впервые призывает украинцев к различным флешмобам. Самые известные акции президента Украины - топ-5 в материале Styler.

День украинского флага

"Я уверен, что завтра вся Facebook-лента будет желто-голубой, но давайте гордиться Украиной не только онлайн", - обратился с призывом президент.

Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 22 серпня 2019 р.

Флешмоб Владимира Зеленского к Дню украинского флага (видео: facebook.com/zelenskiy95)

#мояулюбленастаття

Предыдущий флешмоб президента был посвящен Дню Конституции, который отмечали украинцы 28 июня. В нем Зеленский призвал вспомнить и процитировать любимую статью Конституции.

Но эта инициатива была отмечена скандалом, так как президент в своей речи допустил грубую ошибку, назвав детей "будущими гражданами Украины". Поскольку все дети рожденные в нашей стране становятся ее гражданами в момент появления на свет, флешмоб Владимира Зеленского можно назвать не очень удачным.

З Днем Конституції, Україно! Долучайтесь до флешмобу #мояулюбленастаття Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 27 червня 2019 р.

Флешмоб Владимира Зеленского к Дню Конституции (видео: facebook.com/zelenskiy95)

#ялюблюсвоюкраїну

Владимир Зеленский прославился своими флешмобами еще до того, как стал президентом Украины.

Одной из таких акций стал флешмоб к Дню украинской письменности и языка, который отмечают 9 ноября. На своей странице в Instagram Владимир Зеленский спел кварталовскую песню "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку" и предложил украинцам создать свой вариант перевода этой песни на украинский язык.

Флешмоб Владимира Зеленского #ялюблюсвоюкраїну (видео: instagram.com/zelenskiy_official/)

#CallMeUkrainian

Другой инициативой Владимира Зеленского времен "Квартала 95" стала акция "Называй меня украинцем". Она была запущена также в ноябре 2018-го.

Зеленский рассказал, что во время пребывания с концертом на Кипре, один из местных, узнав, что кварталовцы приехали из Киева, назвал их россиянами.

Будущий президент предложил украинцам флешмоб "Называй меня украинцем", который заключался в том, чтобы украинцы присылали видео, в котором бы каждый желающий рассказывал о том, почему он гордится своей страной.

#ідітьуср*ку

Но, пожалуй, самым нашумевшим флешмобом Владимира Зеленского стал #ідітьуср*ку. Такая инициатива, тогда еще шоумена из "Квартала", стала реакцией на оскорбление народным депутатом Олегом Барной журналиста, которого нардеп попросту послал на три буквы из-за обвинений в кнопкодавстве.

Зеленський запустив челендж Володимир Зеленський запустив у соцмережах новий "челендж" - #ідітьусраку. Так шоумен відреагував на слова нардепа Олега Барни, який обматюкав журналіста у Верховній Раді. Подробиці тут: https://tsn.ua/politika/vidpovid-barni-zelenskiy-zapustiv-fleshmob-iditusraku-1227216.html Опубліковано ТСН Середа, 3 жовтня 2018 р.

Флешмоб Владимира Зеленского #ідітьуср*ку (видео: facebook.com)

Напомним, недавно в сети появились отрывки с последнего концерта "Квартала 95" в Одессе, в котором было много пародий на Владимира Зеленского. Роль президента Украины исполнил новый актер студии Юрий Великий.