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День флага: в Крыму и на Донбассе ярко отмечают праздник (фото)

STYLERЖизнь    23.08.2019 - 18:24
День флага: в Крыму и на Донбассе ярко отмечают праздник (фото)
Фото: Флаг Украины (РБК-Украина)

23 августа по всей Украине отмечают День государственного флага

День государственого флага в Украине отмечают в Крыму и на Донбассе, несмотря на оккупацию. Крымчане не забывают о национальном символе, на полуострове в некоторых местах появился желто-голубой стяг. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Сектор Крыма".

"Крим, 23.08.19 З Днем Прапора України!" - подписал блогер фото с полуострова.

День флага: в Крыму и на Донбассе ярко отмечают праздник (фото)День флага: в Крыму и на Донбассе ярко отмечают праздник (фото)День флага: в Крыму и на Донбассе ярко отмечают праздник (фото)Фото: В оккупированном Крыму празднуют День флага (twitter.com/sectorcrimea)

На Донбассе в оккупированной Горловке активисты распространили патриотические открытки, на которых глава "ДНР" Пушилин поздравляет жителей оккупированных территорий Донбасса с Днем государственного флага Украины. Фото листовок показал в соцсети Владимир Елец.

"Такие интересные листовки привозят сегодня люди из Горловки. КПВВ Майорское", — сообщил он.

День флага: в Крыму и на Донбассе ярко отмечают праздник (фото)Фото: Листовки в Донецке (Владимир Елец/соцсети)

В Краматорске решили создать национальный флешмоб, на центральной площади города военные выстроились так, чтобы образовать национальный герб Украины. Также государственный флаг подняли торжественно в небо над городом.

День флага: в Крыму и на Донбассе ярко отмечают праздник (фото)Как мы ранее сообщали, Владимир Зеленский запустил новый флешмоб к Дню украинского флага, который украинцы ежегодно празднуют накануне Дня Независимости, 23 августа.

Кстати, мэр Киева Виталий Кличко торжественно поднял флаг возле Киевского городского совета.

Кличко поднял флаг возле Киевского городского совета День флага: речь Зеленского, стяг-рекордсмен и на каких вершинах мира реет знамя Украины
Новости Украины День государственного флага
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