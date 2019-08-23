День флага: в Крыму и на Донбассе ярко отмечают праздник (фото)

Фото: Флаг Украины (РБК-Украина)

23 августа по всей Украине отмечают День государственного флага

День государственого флага в Украине отмечают в Крыму и на Донбассе, несмотря на оккупацию. Крымчане не забывают о национальном символе, на полуострове в некоторых местах появился желто-голубой стяг. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Сектор Крыма".

"Крим, 23.08.19 З Днем Прапора України!" - подписал блогер фото с полуострова.

Фото: В оккупированном Крыму празднуют День флага (twitter.com/sectorcrimea)

На Донбассе в оккупированной Горловке активисты распространили патриотические открытки, на которых глава "ДНР" Пушилин поздравляет жителей оккупированных территорий Донбасса с Днем государственного флага Украины. Фото листовок показал в соцсети Владимир Елец.

"Такие интересные листовки привозят сегодня люди из Горловки. КПВВ Майорское", — сообщил он.

Фото: Листовки в Донецке (Владимир Елец/соцсети)

В Краматорске решили создать национальный флешмоб, на центральной площади города военные выстроились так, чтобы образовать национальный герб Украины. Также государственный флаг подняли торжественно в небо над городом.

Как мы ранее сообщали, Владимир Зеленский запустил новый флешмоб к Дню украинского флага, который украинцы ежегодно празднуют накануне Дня Независимости, 23 августа.

Кстати, мэр Киева Виталий Кличко торжественно поднял флаг возле Киевского городского совета.