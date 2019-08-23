ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кличко поднял флаг возле Киевского городского совета

Новости » Общество    23.08.2019 - 14:34
Кличко поднял флаг возле Киевского городского совета
Фото: Виталий Кличко (пресс-служба)

Кличко торжественно вручил 20 юным киевлянам паспорта граждан Украины

Мэр Киева Виталий Кличко торжественно поднял флаг возле Киевского городского совета. Церемония состоялась по случаю Дня Государственного флага Украины, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Украинский флаг – это символ нашего государства, символ, что объединяет нас, придает украинцам сил работать ради перемен и преобразований. Строить страну, в которой мы мечтаем жить. Наш флаг - это и оберег, что придает отваги, когда наши защитники идут с ним в бой, отстаивая независимость и свободу украинского государства", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко поблагодарил ветеранов АТО, которые традиционно пришли на церемонию поднятия флага, за их героический подвиг на Востоке. Он призвал всех почтить память погибших воинов и Героев Небесной сотни минутой молчания.

Мэр столицы также отметил, что для него лично государственный флаг – это своеобразный оберег.

"Украинский флаг гордо развевается не только в каждом городе и поселке нашей страны, но и по всему миру. Когда наши школьники побеждают на международных олимпиадах. Когда украинские спортсмены завоевывают золото на международных соревнованиях. И я всегда говорю, что для меня украинский флаг – тоже особый оберег, который всегда со мной. Он придавал мне сил и решимости побеждать в спорте. Помогает и сегодня. Потому что времена такие - что сложнее, чем в ринге!", - сказал Кличко.

Также, по традиции, в День Государственного флага мэр столицы торжественно вручил 20 юным киевлянам паспорта граждан Украины.

Кличко пообещал повысить зарплаты педагогам дошкольных и внешкольных учреждений Кличко показал, как на Подольском мосту демонтируют опоры
Новости Украины Виталий Кличкофлаг УкраиныДень государственного флага
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь