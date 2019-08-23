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Зеленський дав маху, вітаючи українців з святом (відео)

STYLERЖиття    23.08.2019 - 19:20
Зеленський дав маху, вітаючи українців з святом (відео)
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський привітав українців з Днем прапора та допустив помилку

Володимир Зеленський 22 серпня привітав українців з Днем державного прапора і осоромився. Справа в тому, що президент кілька разів назвав український прапор не синьо-жовтим, а жовто-синім. Цей нюанс помітила киянка Аліна Анатоліївна і написала про це пост на сторінці в Facebook.

"А тим часом слуга покірно зачитав текст з суфлера, написаний ворогами України, повторивши кілька разів не "синьо-жовтий", а "жовто-синій", знову потрапивши під статтю, а саме: ст. 338 КК. # Зробилицеразом", - написала Аліна.

Зеленський дав маху, вітаючи українців з святом (відео)Скріншот поста (facebook.com/alina2607)

У коментарях до відео підписники Зеленського звернули увагу на той факт, що президент неправильно назвав послідовність кольорів прапора.

  • Наш прапор синьо-жовтий, запам'пам'ятай нарешті: синє небо, жовта пшениця. і ще: який дурень тебе навчив тім маніпуляціям з руками і тій штучній посмішці перед камерою, флешмобіст фейсбучний? виглядає це - просто мерзенно.
  • Прошу зареєструвати в ЄРДР кримінальне провадження скоєне Зеленським за ст. 338 КК України, публічна наруга над Державним Прапором України.
  • Росіяни і порохоботи в одному екстазі пишуть гадості. Всіх нормальних українців зі святом.
  • Який бридкий голос.
  • Гундосить.

Зеленський дав маху, вітаючи українців з святом (відео)

Зеленський дав маху, вітаючи українців з святом (відео)Скріншот коментарів (twitter.com/ZelenskyyUa)

Як ми раніше повідомляли, День державного прапора в Україні відзначають в Криму і на Донбасі, незважаючи на окупацію.

Також ми писали, що Володимир Зеленський запустив новий флешмоб до Дня українського прапора, який українці щорічно святкують напередодні Дня Незалежності, 23 серпня.

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