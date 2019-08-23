23 августа: что категорически нельзя делать сегодня

Фото: Мученик Лаврентий (открытые источники)

В день мученика Лаврентия наши предки не купались в водоемах

Какой сегодня праздник. 23 августа - украинцы отмечают сразу два праздника - День государственного флага и почитают память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины. Его казнили во время гонений при императоре Валериане. Святой родился в городе Оске в Тарраконской Испании, был учеником архидиакона Сикста. Лаврентий всегда считался покровителем бедных людей. Также он исцелял от глазных болезней.

Мученик Лаврентий (Скриншот с YouTube)

Также святому можно было помолиться о снятии порчи и сглаза.

Приметы 23 августа:

Если погода теплая и дождливая, рыбалка будет удачной.

На воде нет волн – осень будет теплой, а зима – мягкой.

Волны на воде – к холодной осени и суровой зиме.

На воде мелкая рябь – август и сентябрь будут дождливыми и ветряными.

Много желудей – следующий год будет урожайным.

Птицы затихли – к дождю.

Иней с утра – зима будет ранней и холодной.

Листья липы снизу желтеть начали – к богатому урожаю озимых.

В этот день категорически нельзя купаться в водоемах. Наши предки в этот день по воде определяли погоду:

если в полдень на Лаврентия вода в озере или реке спокойная, то осень будет теплой и до зимы вьюг не будет;

если же стоит сильная жара или идет дождь, осень будет мокрая и затяжная.

Отметим, что День государственного флага Украины отмечается ежегодно. Он посвящен одному из самых важных символов страны - флагу. В 2004 году президент Леонид Кучма установил празднование этого дня.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отметим, что первым задокументированным использованием желтого и синего цветов был герб Львовской земли. В Грюнвальдской битве 1410 года против крестоносцев сражались и подразделения, сформированные на землях, входящих в современную Украину. Кстати, ранее День флага праздновали только в Киеве. Столица Украины отмечала этот праздник 24 августа. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг подняли над мэрией.

Напомним, что государственный флаг Украины — официальный государственный символ Украины (вместе с гербом и гимном), а также один из национальных символов украинцев. Желтый цвет символизирует пшеничные поля, а синий — ясное небо над ними.

Как мы ранее писали, Зеленский предложил украинцам в День флага провести флешмоб.

Кстати, в Киеве на День Независимости перекроют дороги и изменят движение транспорта.