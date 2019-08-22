ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский предложил украинцам в День флага провести флешмоб

Новости » Общество    22.08.2019 - 20:30
Зеленский предложил украинцам в День флага провести флешмоб
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский предложил украинцам "раскрасить в желто-голубой цвет нашу планету"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам ко Дню государственного флага завтра, 23 августа, провести флешмоб. Об этом он сказал в своем обращении в Youtube.

Зеленский предложил украинцам "раскрасить в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон".

"У меня есть предложение ко всем украинцам мира. Сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждый площадь, каждый город и вообще вся страна стала желто-голубой»

Также в своем видеообращении президент отметил, что сейчас есть территории в Украине, на которых украинцы вынуждены прятать украинский флаг.

Напомним, на время мероприятий ко Дню Государственного флага Украины и 28-летию независимости Украины предусмотрены изменения движения пассажирского транспорта.

Зеленский обсудил вопросы России и G7 с премьером Канады Осужденный за терроризм россиянин просит президента о помиловании
Новости Украины Владимир Зеленский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь