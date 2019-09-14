Зеленский и Богдан на турнире стронгменов в Днепре показали, на что способны

Президент Владимир Зеленский, который ранее сегодня открыл "Игры Непокоренных" в Киеве, приехал в Днепр с рабочим визитом и посетил турнир "Самый сильный человек Украины - 2019" в рамках празднования Дня города. Глава государства даже решил попробовать свои силы. Об этом сообщили в субботу, 14 сентября, на Facebook-странице Офиса президента Украины.

Зеленский и глава ОПУ Андрей Богдан тоже решили проявить себя на арене на Фестивальном причале и показать, на что способны.

Зеленский в Днепре принял участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины - 2019" (Фото: скриншот)

Они "подхватили эстафету" после выступления одного из участников турнира, и подошли к внушительному снаряду с твердым намерением поднять тяжесть, передает "Информатор".

Зеленский и Богдан в Днепре пытались поднять снаряд на турнире "Самый сильный человек Украины - 2019" (Фото: dp.informator.ua)

Как Зеленский и Богдан ни старались, но 330-килограммовый снаряд никак не хотел двигаться.

Гости Чемпионата, зрители и участники громко подбадривали президента и главу ОПУ, а безуспешную попытку справиться с грузом все равно наградили волной аплодисментов.

Зеленский в Днепре принял участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины - 2019" (Видео: facebook.com/informator.dp.ua)

К слову, Зеленский не так давно начал активно заниматься спортом, но теперь разминка и разнообразные упражнения в силовой направленности стали для президента неотъемлемой частью утра.

Отметим, что президент Зеленский в ходе своего сегодняшнего визита в Днепропетровскую область назначил нового главу ОГА. Им стал Александр Бондаренко. Из декларации чиновника известно, что ему принадлежит доля компании "Би энд Би Фудз", в ней он числится директором. Также владеет компаниями "Устойчивые Бизнес Системы", "Лок Сток" и "Филд Маркетинг".

Как сообщалось ранее, недавно звезда "Квартала 95" раскрыл истинный характер Зеленского.