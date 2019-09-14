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Зеленский выступил с "Кварталом 95" (видео)

STYLERПерсоны    14.09.2019 - 09:17
Зеленский выступил с "Кварталом 95" (видео)
Зеленский пришел на форум YES с 95 кварталом (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Владимир Зеленский также пригласил двух специальных гостей

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на форум Ялтинская европейская стратегия (YES) с "95 кварталом". Гарант в рамках мероприятия также пригласил два специальных гостя – Робин Райт и Йона Гнарра. О том, как прошло мероприятие рассказывает журналистка Соня Кошкина в своем официальном Telegram-канале.

Как сообщается, около 19:30 Президент прибыл на ужин участников YES. В рамках ужина выступили два специальных гостя - исполнительница роли Клэр Андервуд (сначала первая леди США, впоследствии - Президент) в сериале "Карточный домик" Робин Райт и комедийный актер, бывший мэр Рейкьявика (Исландия) Йон Гнарр. После этого на сцене начал выступление "Квартал 95".

Выступление "Квартала 95" начал Евгений Кошевой. После него продолжила Елена Кравец в роли Юлии Тимошенко, она обыгрывала шутки о лидере "Батьківщини" и Клэр Андервуд, чем вызвала слезы от смеха у Робин Райт. К слову, сама Тимошенко в этом году на YES не присутствовала. После этого Юрий Великий начал пародировать Зеленского и пригласил его на сцену.

Зеленский пришел на форум YES с 95 кварталом (видео: facebook.com/sonya.koshkina)

Мероприятие проходило за закрытыми дверями для СМИ, однако происходящее можно было увидеть и частично услышать. Большая часть представления была на английском. Около 21:30 мероприятие закончилось.

Зеленский выступил с &quot;Кварталом 95&quot; (видео)

Зеленский пришел на форум YES с 95 кварталом (скриншот: https://t.me/sonyakoshkina)

Напомним, что ранее друг Зеленского рассказал, как познакомил его с будущей первой леди.

К слову, до этого звезда "Квартала 95" раскрыл истинный характер Зеленского.

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Новости Украины Владимир Зеленский95 квартал
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