Зеленский без футболки: как и почему менялась фигура президента (фото, видео)

Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский не скрывает своей любви к спорту и часто тренируется в одних шортах, чтобы все видели его кубики

Владимир Зеленский не так давно начал активно заниматься спортом, но за это время он довел свое тело почти до совершенства. Разминка и разнообразные упражнения в силовой направленности, похоже, стали для президента Украины неотъемлемой частью утра.

При этом, Зеленский старается заниматься спортом даже будучи на посту главы государства. Конечно, не всегда есть время, чтобы ходить по спортзалам. Поэтому Владимир Александрович решил посещать тренажерный зал, который обустроен в Офисе президента на Банковой.

Зеленский в тренажерном зале на Банковой (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Украинцы в соцсетях восхваляют Зеленского за его любовь к спорту и то, что он мотивирует других людей держать себя в форме и придерживаться здорового образа жизни.

Но, кстати, не всегда у президента Украины было идеальное тело, как сейчас. Несколько лет назад о мускулах и кубиках на прессе Зеленский мог только мечтать. В доказательство того мы собрали фото и видео, на которых видно, какой была фигура гаранта до вступления его на наивысший пост.

Зеленский и Кошевой без футболок в 2014 году

Зеленский с участниками "Квартала 95" в 2015 году ​​​​​​(фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Зеленский без футболки (скриншот)

Зеленский без футболки в сериале "Слуга народа" (скриншот)

Но чуть больше года назад Зеленский всерьез занялся собой. Более того, он создал проект "Зе Кубики". Суть его заключалась не только в том, чтобы выкладывать видео с интенсивных тренировок Зеленского, но и чтобы рассказывать украинцам, с помощью каких упражнений и рациона можно привести свое тело в потрясающую форму.

Зеленский без футболки (скриншот)

Во многих выпусках Зеленского также можно было видеть без футболки. И в "Зе Кубиках" Владимир совершенно не стеснялся хвастаться своим подтянутым телом.

Зеленский без футболки (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Зеленский без футболки (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Зеленский без футболки

Зеленский без футболки

Но не только в "Зе Кубиках" Зеленский появлялся без футболки. Например, не так давно президент расхаживал в одних плавках на пляже в Одессе. Даже покупался в Черном море.

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