Зеленський і Богдан на турнірі стронгменів у Дніпрі показали, на що здатні

Президент Володимир Зеленський, який раніше сьогодні відкрив "Ігри Нескорених" у Києві, приїхав до Дніпра з робочим візитом та відвідав турнір "Найсильніша людина України - 2019" в рамках святкування Дня міста. Глава держави навіть вирішив спробувати свої сили. Про це повідомили в суботу, 14 вересня, на Facebook-сторінці Офісу президента України.

Зеленський і глава ОПУ Андрій Богдан теж вирішили проявити себе на арені на Фестивальному причалі і показати, на що здатні.

Зеленський в Дніпрі взяв участь у відкритті турніру "Найсильніша людина України - 2019" (Фото: скріншот)

Вони "підхопили естафету" після виступу одного з учасників турніру, і підійшли до значному снаряду з твердим наміром підняти тягар, передає "Інформатор".

Зеленський і Богдан в Дніпрі намагалися підняти снаряд на турнірі "Найсильніша людина України - 2019" (Фото: dp.informator.ua)

Як Зеленський та Богдан не старалися, але 330-кілограмовий снаряд все ж ніяк не хотів рухатися.

Гості Чемпіонату, глядачі та учасники голосно підбадьорювали президента і главу ОПУ, а безуспішну спробу впоратися із вантажем все одно нагородили хвилею оплесків.

Зеленський в Дніпрі взяв участь у відкритті турніру "Найсильніша людина України - 2019" (Відео: facebook.com/informator.dp.ua)

До речі, Зеленський не так давно почав активно займатися спортом, але тепер розминка і різноманітні вправи силової спрямованості стали для президента невід'ємною частиною ранку.

Зазначимо, що президент Зеленський в ході свого сьогоднішнього візиту в Дніпропетровську область призначив нового голову ОДА. Ним став Олександр Бондаренко. З декларації чиновника відомо, що йому належить частка компанії "Бі енд Бі Фудз", в ній він числиться директором. Також володіє компаніями "Стійкі Бізнес Системи", "Лок Сток" і "Філд Маркетинг".

Як повідомлялося раніше, нещодавно зірка "95 Кварталу" розкрив істинний характер Зеленського.