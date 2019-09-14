Вдохновляете таких людей, как я: Зеленский открыл "Игры Непокоренных" (видео)

Зеленский в Киеве открыл "Игры Непокоренных" (Фото: коллаж РБК-Украина)

Зеленский обратился с речью к участникам Национальной сборной Украины Invictus Games

Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии Национальных соревнований "Игры Непокоренных" (Invictus Games). Глава государства в субботу, 14 сентября, выступил с речью на стадионе "Пионер" в Киеве и пожелал нашей команде высоких результатов. Видео опубликовано на Facebook-странице Офиса президента Украины.

Зеленский в первую очередь призвал вспомнить всех погибших украинских воинов и почтить память минутой молчания.

"Вечная слава героям!" - сказал президент.

Зеленский заявил, что по его мнению, вне зависимости от результатов, представители Украины на "Играх" уже являются победителями.

"Потому что вы являетесь примером невероятной силы. На войне это была сила вашей отваги и вашей доблести. А сегодня это сила вашего духа, воли и жажды жизни. Это невероятно, и это действительно вдохновляет таких людей, как я", - сказал президент.

Зеленский в Киеве открыл "Игры Непокоренных" (Фото: скриншот)

Зеленский отметил, что заданием власти является "ценить каждого из вас, знать каждого из вас в лицо и понимать ваши потребности". Это должно быть выражено в новом законе о статусе ветеранов.

Президент пожелал всем участникам удачных соревнований и победы, а также осуществления мечты всех, желающих попасть в Национальную сборную Украины.

"Пусть в 2020 году в Нидерландах наша национальная команда вновь удивит весь мир своим характером, своей несокрушимостью, своим результатом", - отметил Зеленский.

Также он объявил открытыми нынешние "Игры Непокоренных".

Зеленский открыл "Игры Непокоренных" (Фото: Юлия Овсянникова / ukrinform.ua)

В соревнованиях принимают более 200 участников - представителей Украины. Это ветераны и военнослужащие ВСУ, которые получили ранения и боевые травмы на фронте.

Зеленский в Киеве открыл "Игры Непокоренных" (Видео: facebook.com/president.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что украинский призер "Игр Непокоренных" рассказал о победах.

Напомним, что в начале февраля Верховная Рада 8 созыва создала Единый госреестр ветеранов, приняв за основу и в целом законопроект №9508 "О внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о Едином государственном реестре ветеранов войны".