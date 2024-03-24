Зеленська зворушливо звернулась до Кейт Міддлтон: що сказала перша леді

Як Зеленська підтримала Кейт Міддлтон

Дружина Володимира Зеленського зворушливо звернулась до Кейт Міддлтон після того, як принцеса Уельська оголосила свій діагноз.

Як відомо, у принцеси виявили рак, під час того, як вона робила операцію на черевній порожнині,

Оскільки стосунки Зеленської та принцеси Уельської є досить теплими. Олена побажала їй якнайшвидшого одужання.

Відповідне звернення перша леді оприлюднила у stories. Вона підкреслила, що увесь британський народ і безпосередньо королівська родина стали дуже близькими для України після повномасштабного вторгнення, оскільки вони підтримують нас та готові допомагати.

"Я віддаю шану Вашій Королівській Високості за мужність і незламний дух у боротьбі з важкою хворобою. Ваша Королівська Високість, королівська родина й народ Великої Британії стали дуже близькими народу України. Разом з усіма українцями бажаю Вашій Королівській Високості повного й швидкого одужання", - написала Зеленська.

Скриншот

Нагадаємо, що Кейт дуже довго ховалась від сторонніх очей, але коли всі теорії її зникнення почали перетинати межу, принцеса записала відеозізнання.