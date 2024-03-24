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Зеленська зворушливо звернулась до Кейт Міддлтон: що сказала перша леді

Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська висловила хворій на рак Кейт Міддлтон свою щиру підтримку.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram пані Зеленської.

Як Зеленська підтримала Кейт Міддлтон 

Дружина Володимира Зеленського зворушливо звернулась до Кейт Міддлтон після того, як принцеса Уельська оголосила свій діагноз. 

Як відомо, у принцеси виявили рак, під час того, як вона робила операцію на черевній порожнині, 

Оскільки стосунки Зеленської та принцеси Уельської є досить теплими. Олена побажала їй якнайшвидшого одужання. 

Відповідне звернення перша леді оприлюднила у stories. Вона підкреслила, що увесь британський народ і безпосередньо королівська родина стали дуже близькими для України після повномасштабного вторгнення, оскільки вони підтримують нас та готові допомагати. 

"Я віддаю шану Вашій Королівській Високості за мужність і незламний дух у боротьбі з важкою хворобою. Ваша Королівська Високість, королівська родина й народ Великої Британії стали дуже близькими народу України. Разом з усіма українцями бажаю Вашій Королівській Високості повного й швидкого одужання", -  написала Зеленська. 

Скриншот

Нагадаємо, що Кейт дуже довго ховалась від сторонніх очей, але коли всі теорії її зникнення почали перетинати межу,  принцеса записала відеозізнання. 

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Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаКоролівська сім'я