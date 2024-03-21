"Вони незвичайні": для чого Олена Зеленська одягнула різнокольорові шкарпетки (фото)

Олена Зеленська є прикладом стриманого та ділового стилю, який з кожним новим вбранням зачаровує та дає змогу надихатися її луками. Та наразі перша леді здивувала яскравими шкарпетками у своєму новому образі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -профіль дружини президента.

Олена Зеленська показала на собі особливість різних шкарпетки

Пані Зеленська показала неочікуване фото у різних шкарпетках. Такий стиль не є притаманним для неї, але перша леді зробила це не просто так. Оскільки мисткині, які виробляють ці шкарпетки мають синдром Дауна та РАС.

Таким чином Олена вирішила підтримати жінок та написала цілий допис про їхні роботи.

"Шкарпетки, що на мені - незвичайні. Це роботи Ніколь Ляпустіної, Софії Жук та Марії Гуменної - мисткинь, які творять у художній студії Олі Ставникович. Ця майстерня працює з митцями, які мають синдром Дауна та РАС. Вони, наприклад, уже не раз долучалися до прикрашання традиційної ялинки на вулиці Банковій у Києві", - розповідає пані Зеленська.

Олена Зеленська у різних шкарпетках (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Цього разу команда Зеленської та майстерня спільно підтримують міжнародну акцію #lots_of_socks, яка присвячена Всесвітньому дню інформування про людей із синдромом Дауна.

У рамках цього жесту люди по всьому світу надягають різні шкарпетки, адже саме таким чином вони підтримують тих, хто має додаткову хромосому у 21-й парі.

"Таку додаткову хромосому має Ніколь, одна з авторок шкарпеток. Але визначає дівчину не вона, а унікальний «пазликовий» стиль, завдяки якому роботи художниці впізнавані та були представлені на аукціонах у Чикаго й Варшаві", - повідомляє дружина Зеленського.

"Софія, її колега, окрім мистецтва займається тенісом, карате та бальними танцями. Марія, третя художниця, має дуже потужний внутрішній стрижень - у студії Олі Ставникович вона створює цілі світи за допомогою фарб і полотна", - продовжує Олена.

На їхньому прикладі Зеленська хоче нагадати, що людьми нас робить не відсутність чи наявність ментальних порушень, не точна кількість хромосом. Людьми нас робить прийняття інших без упереджень та з повагою. Всі ми різні. Та всі ми рівні. Маємо бути рівними у своїх можливостях.