Wellboy вперше за свою кар’єру та популярність показав фото з першою леді України Оленою Зеленською.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -stories співака.

Wellboy здивував спільним фото з Оленою Зеленською

Олена Зеленська не часто має змогу відвідувати заходи, де збирається велика кількість зірок, але іноді буває й таке.

Також перша леді в силу своєї завантаженості діловими та дуже важливими для майбутнього України зустрічами, не часто фотографується. Це відбувається лише за потребою і зазвичай, Олена не позує.

Але цього разу молодий співак Wellboy дуже здивував спільним фото з пані Зеленською. Цей кадр хлопець виклав у своєму Instagram в stories.

Артист жодним чином не підписав фотографію з Оленою, але додав трек "Перша леді", яку виконує Корупція.

Скриншот

Якщо подивитися на вираз обличчя Антона, то видно, що він трохи хвилюється, адже знаходитись поруч з першою леді - це певна відповідальність. Хлопець одягнений у total black, оскільки він вибрав чорні брюки, чорну кофтинку та сорочку цього ж кольору.

А ось пані Зеленська одягнена у бежевий брючний костюм бежевого кольору з двобортним піджаком, який гарно прикрашений ґудзиками на рукавах та під низ Олена одягнула кофтинку чорного кольору.

Оскільки співак не підписав цей кадр, про місцеперебування Олени та Антона залишається лише здогадуватися й подивившись уважно на задній фон, це скоріше за все знімання якогось шоу.