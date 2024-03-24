Зеленская трогательно обратилась к Кейт Миддлтон: что сказала первая леди

Как Зеленская поддержала Кейт Миддлтон

Жена Владимира Зеленского трогательно обратилась к Кейт Миддлтон после того, как принцесса Уэльская объявила свой диагноз.

Как известно, у принцессы обнаружили рак, во время того, как она делала операцию на брюшной полости,

Поскольку отношения Зеленской и принцессы Уэльской достаточно теплые. Елена пожелала ей скорейшего выздоровления.

Соответствующее обращение первая леди обнародовала в stories. Она подчеркнула, что весь британский народ и непосредственно королевская семья стали очень близки для Украины после полномасштабного вторжения, поскольку они поддерживают нас и готовы помогать.

"Я чту Ваше Королевское Высочество за мужество и несгибаемый дух в борьбе с тяжелой болезнью. Ваше Королевское Высочество, королевская семья и народ Великобритании стали очень близкими народу Украины. Вместе со всеми украинцами желаю Вашему Королевскому Высокости наполнения" Зеленская.

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Напомним, что Кейт очень долго скрывалась от посторонних глаз, но когда все теории ее исчезновения начали переходить грань, принцесса записала видеопризнание.