"Здавалося, що це якийсь сюр". Юстина з "Холостяка-13" відверто висловилася про залаштунки шоу

Юстина Багай - одна з учасниць романтичного реаліті "Холостяк-13", яке завершилося у п'ятницю, 27 грудня . Їй вдалося потрапити до трійки лідерів, проте до фіналу дівчина не дійшла.

Тепер Багай відверто розповіла про свої враження від шоу, зокрема поділилася подробицями залаштунків. Деталі вона озвучила в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Що каже Юстина Багай

Юстина говорить, що спершу не могла зрозуміти, що відбувається, і відчувала дискомфорт через те, що всюди були камери. Така ситуація змушувала нервуватися і постійно думати про контроль над собою. Тому було нелегко.

"На початку мені здавалося, що це якийсь сюр. Я не розуміла, що відбувається. Перед тобою постійно камери. І спочатку це змушувало нервуватися. Бо я розуміла, що кожне слово, яке я говорю, воно пишеться. Постійно треба було тримати себе, контролювати. Тяжкувато, якщо чесно. Я дуже боялася сказати щось неправильно", - зізнається дівчина.

"Але й було те, що залишилося поза камерами. Багато своїх приколів. В нас з дівчатками був свій двіж, свій вайб, ми робили якісь посиденьки, зблизилися. У нас не було телефонів, книжок, зовнішнього світу. Звісно, ми могли іноді дзвонити батькам та друзям, але це інше. Дуже багато класних закадрових моментів. Аліна сомельє була на проекті недовго, але ми досі пам’ятаємо її винні дегустації", - також зазначає вона.

Юстина Багай (фото: instagram.com/_yussta)

Багай розповідає, що сварки дівчат були лише на камеру, а поза цим вони просто ігнорували те, що могло їм не подобатися.

Що ж стосується самої Юстини, то вона не приховує, що наразі її серце вільне і вона готова до нових стосунків. Проте, можливо, дівчині ще потрібен час, аби до кінця розібратися в собі та пропрацювати всі необхідні моменти.

Багай додає, що після закінчення зйомок отримує повідомлення від чоловіків, але це не ті, з ким би вона хотіла піти на побачення. Тому їхні листи учасниця реаліті просто ігнорує.

Окрім того, Юстина зауважила, що після вибуття з шоу отримала дуже багато підтримки та приємних слів.

"Якщо чесно, це викликало в мене здивування. Стільки людей мене підтримали, полюбили. І ця любов стала для мене опорою, коли я йшла з проекту. Я отримала стільки компліментів, стільки любові, стільки мудрих жінок. І це дуже класно", - говорить вона.

Юстина Багай з іншими учасницями реаліті "Холостяк-13" (фото: instagram.com/_yussta)

Нагадаємо, фіналістками "Холостяка-13" стали волонтерка Інна Бєлєнь та тарологиня Анастасія Юзьвак. Кожна з них мала своїх прихильників, проте Олександр обрав у фіналі саме Інну. Як він прокоментував таке своє рішення - читайте тут.