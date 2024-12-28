"Казалось, что это какой-то сюр". Юстина из "Холостяка-13" откровенно высказалась о закулисье шоу

Юстина Багай - одна из участниц романтического реалити "Холостяк-13", которое завершилось в пятницу, 27 декабря . Ей удалось попасть в тройку лидеров, однако до финала девушка не дошла.

Теперь Багай откровенно рассказала о своих впечатлениях от шоу, в частности поделилась подробностями закулисья. Детали по этому поводу она озвучила в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Что говорит Юстина Багай

Юстина делится, что сначала не могла понять, что происходит, и чувствовала дискомфорт из-за того, что повсюду были камеры. Такая ситуация заставляла нервничать и постоянно думать о контроле над собой. Поэтому было нелегко.

"В начале мне казалось, что это какой-то сюр. Я не понимала, что происходит. Перед тобой постоянно камеры. И сначала это заставляло нервничать. Потому что я понимала, что каждое слово, которое я говорю, оно пишется. Постоянно надо было держать себя, контролировать. Тяжеловато, если честно. Я очень боялась сказать что-то неправильно", - признается девушка.

"Но и было то, что осталось вне камер. Много своих приколов. У нас с девочками был свой движ, свой вайб, мы делали какие-то посиделки, сблизились. У нас не было телефонов, книг, внешнего мира. Конечно, мы могли иногда звонить родителям и друзьям, но это другое. Очень много классных закадровых моментов. Алина сомелье была на проекте недолго, но мы до сих пор помним ее винные дегустации", - также отмечает она.

Юстина Багай (фото: instagram.com/_yussta)

Багай рассказывает, что ссоры девушек были лишь на камеру, а вне этого они просто игнорировали то, что могло им не нравиться.

Что же касается самой Юстины, то она не скрывает, что сейчас ее сердце свободно и она готова к новым отношениям. Однако, возможно, девушке еще нужно время, чтобы до конца разобраться в себе и проработать все необходимые моменты.

Багай добавляет, что после окончания съемок получает сообщения от мужчин, но это не те, с кем бы она хотела пойти на свидание. Поэтому их письма участница реалити просто игнорирует.

Кроме того, Юстина отметила, что после выбытия из шоу получила очень много поддержки и приятных слов.

"Если честно, это вызвало у меня удивление. Столько людей меня поддержали, полюбили. И эта любовь стала для меня опорой, когда я уходила из проекта. Я получила столько комплиментов, столько любви, столько мудрых женщин. И это очень классно", - говорит она.

Юстина Багай с другими участницами реалити "Холостяк-13" (фото: instagram.com/_yussta)

Напомним, финалистками "Холостяка-13" стали волонтер Инна Белень и таролог Анастасия Юзьвак. Каждая из них имела своих сторонников, однако Александр выбрал в финале именно Инну. Как он прокомментировал такое свое решение - читайте здесь.