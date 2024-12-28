"Холостяк-13": як Терен коментував своє фінальне рішення та чому зробив саме такий вибір

У п'ятницю, 27 грудня, відбувся фінал романтичного реаліті "Холостяк 13" , де головним героєм став Олександр Терен. Він обрав волонтерку та перекладачку німецької мови Інну Бєлєнь, пояснивши своє рішення тим, що вони мають схожі погляди на життя.

Фінал "Холостяка 13"

Напередодні усі троє - і обидві фіналістки, і головний герой - хвилювалися, оскільки всіх чекало важливе рішення. Тому, зустрівшись з кожною з претенденток, Олександр детально озвучив свою позицію.

Олександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

Спілкуючись з Анастасією, він сказав, що його приваблює її незвичайність та вміння сміливо говорити те, що вона думає. А також йому подобається її жіноча енергія. Проте Терен висловив хвилювання через те, що не зовсім розуміє, що ховається за тією жіночою енергією, яку Анастасія так упевнено транслює. Тому ветеран не зміг відповісти взаємними почуттями і сказав, що їхні життєві погляди суттєво відрізняються.

Учасниця гідно прийняла такий вибір і сказала, що зробила від себе все, що могла. Більше того, вона додала, що в житті може трапитися все, і, можливо, вони в майбутньому ще відновлять спілкування. Олександр провів фіналістку до машини та попрощався з нею. Їхній прощальний діалог вийшов доволі милим та теплим.

Фінал "Холостяка-13" (скриншот)

Фінал "Холостяка-13" (скриншот) Фінал "Холостяка-13" (скриншот)

Що ж стосується переможниці, то спершу головний герой помучив її інтригою і назвав певні моменти, які його насторожують. Зокрема, йдеться про ревність. Інна неодноразово давала зрозуміти Олександрові, що ревнує його до інших дівчат. Одного разу дійшло навіть до того, що після його поцілунків з учасницями вона насипала чоловікові сіль в каву, аби дати зрозуміти, що їй неприємно.

Але Терен зауважив, що Бєлєнь має низку якостей, які його приваблюють, і що в цілому їхні погляди на життя є дуже схожими. Він підкреслив те, що дівчина, так само як і він, демонструє активну життєву позицію та прагне всім допомогти. Олександр щиро зізнався, що закохується, а тому хоче будувати подальші стосунки з Інною.

Фінал "Холостяка-13" (скриншот) Інна Бєлєнь (скриншот)

На пост-шоу після "Холостяка" глядачі зможуть дізнатися детальніше, чи вдалося парі залишитися разом та будувати відносини вже поза рамками шоу.