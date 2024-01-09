Збудований посеред моря дорогущий аеропорт почав тонути. Що сталося

Міжнародний аеропорт Кансай, розташований на штучних островах посеред Осацької затоки в Японії, повільно іде під воду. Дехто з експертів вважає, що він може припинити своє існування вже до 2056 року.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: The Daily Express, Kansai Airports, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про будівництво унікального аеропорту, його стан сьогодні і подальшу ймовірну долю.

Де розміщений аеропорт Кансай

Міжнародний аеропорт Кансай (Кансайський аеропорт) - японський приватний міжнародний аеропорт.

Він розташований на штучних островах, спеціально створених в Осацькій затоці (на південному заході міста Осака).

Кансайський аеропорт в Осацькій затоці (скріншот: google.com/maps)

Якщо уважніше поглянути на цей об'єкт на карті, можна побачити, що з містом його з'єднує одна-єдина дорога.

Міжнародний аеропорт Кансай на карті (скріншот: google.com/maps)

Відкриття Кансайського аеропорту

Відкриття першої частини міжнародного аеропорту (однієї злітно-посадкової смуги на одному штучному острові) відбулося восени 1994 року на тлі:

неможливості розширення вже наявного в місті Осака аеропорту (через рельєф місцевості та зону житлової забудови)

зростаючих потреб регіону в транспортному розвантаженні

У вересні 2007 року в експлуатацію було здано другу злітно-посадкову смугу на ще одному штучному острові.

В цілому будівництво аеропорту коштувало понад 20 млрд доларів.

Вид на аеропорт із будівлею термінала (фото: en.wikipedia.org)

Виклики під час будівництва

Під час будівництва аеропорту інженери та архітектори зіткнулися з неймовірними викликами:

спорудженням грандіозних штучних островів на в'язкому ґрунті у морський затоці

будівництвом на них масштабного міжнародного аеропорту (злітно-посадкових смуг і терміналів) з урахуванням нестабільності порід, а також імовірності землетрусів і тайфунів

Більшість процесів у межах будівництва цього об'єкта відбувалися згідно з новітніми на той час технологіями та контролювалися за допомогою супутників і комп'ютерів.

Другий етап будівництва аеропорту (фото: en.wikipedia.org)

Що відомо про затоплення і перспективи

Впродовж свого існування міжнародний аеропорт Кансай витримував і землетруси, і тайфуни. З часом експерти почали помічати, що він хоч і не швидко, але занурюється у воду внаслідок "просідання" штучних островів.

Нині аеропорт повільно віддаляється від міської межі й затонув уже майже на 12 метрів, однак і досі продовжує обслуговувати пасажирів.

Водночас інженерів найбільше турбує не швидкість затоплення, а те, що поверхня об'єкта більше не є рівномірною. Згідно з підрахунками фахівців, середня частина аеропорту може потонути швидше, ніж його краї.

Затоплення аеропорту під час тайфуну (фото: en.wikipedia.org)

У The Daily Express уточнили, що під час проектування інженери допускали часткове затоплення конструкції з часом, але вважали, що за близько 50 років процес зупиниться до рівня 4 метрів над водою (мінімально допустима висота для запобігання повені).

На думку сучасників, аеропорт, імовірно, продовжить тонути й надалі. Якщо це правда - до 2056 року він може припинити своє існування (тоді штучні острови опустяться на гранично низьку висоту).