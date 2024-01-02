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У Японії під час посадки загорівся літак з майже 400 пасажирами на борту (відео)

Токіо, Японія, Вівторок 02 січня 2024 14:07
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У Японії під час посадки загорівся літак з майже 400 пасажирами на борту (відео) Фото: у Японії під час посадки загорівся літак з майже 400 пасажирами на борту (twitter.com/aviationbrk)
Автор: Тетяна Степанова

В аеропорту Токіо літак авіакомпанії Japan Airlines спалахнув під час посадки. Судно зіткнулось з літаком берегової охорони. Майже 400 пасажирів та екіпаж, які перебували на борту, евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та телеканал NHK.

Як повідомляється, літак Airbus A-350 виконував рейс з острова Хоккайдо до Міжнародного аеропорту Токіо - Ханеда.

На кадрах видно, як літак рухається, а потім спалахує великою вогняною кулею. Japan Airlines повідомила, що після приземлення судно зіткнулося з літаком берегової охорони Японії.

З літака вдалося успішно евакуювати усіх 379 людей. Серед пасажирів було восьмеро дітей.

Берегова охорона Японії підтвердила, що пасажирський лайнер Airbus A350 на злітно-посадковій смузі зіткнувся з їх повітряним судном. На його борту перебували шестеро людей.

Літак берегової охорони прямував на допомогу людям, які постраждали від землетрусу.

Як повідомив телеканал NHK, п'ять членів екіпажу літака берегової охорони Японії, з яким зіткнувся пасажирський борт Japan Airlines, загинули. Командир повітряного судна серйозно поранений.

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