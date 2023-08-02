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Через потужний тайфун у Японії понад 200 тисяч домогосподарств залишились без світла

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Японія, Середа 02 серпня 2023 07:40
Через потужний тайфун у Японії понад 200 тисяч домогосподарств залишились без світла Фото: понад 200 тисяч допогосподарств залишились без електрики через тайфун у Японії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У японській префектурі Окінава тайфун Ханун вразив лінії електропередач та знеструмив понад 200 тисяч домогосподарств сьогодні, 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Через сильний вітер сотням тисяч людей було рекомендовано евакуюватись, оскільки тайфун рухався на північний захід зі швидкістю 10 км/год. Шторм обрушився в пік літнього туристичного сезону, коли кількість відпочивальників повернулася до рівня, який був до пандемії.

Місцева комунальна компанія Okinawa Electric Power повідомила, що 218 260 домогосподарств, або 34% всіх будинків зазнали проблем із електроенергією. У столиці Окінави в місті Наха через негоду закртили аеропорт. Було скасовано понад 400 рейсів, через що постраждали щонайменше 65 тисяч пасажирів.

Негода в Японії

На початку липня на префектуру Сімане, що на заході Японії, обрушилися зливи. Сталося не менше 15 зсувів, а 20 доріг постраждали і були перекриті через розлив річок. У місті Ідзумо за шість годин випало 109 міліметрів опадів.

У червні на південну частину Японії обрушився тайфун Мавар. Сильний дощ із вітром порушив транспортне сполучення, у тому числі було скасовано багато рейсів швидкісних поїздів, заблоковано роботу аеропортів у південній префектурі Японії Окінава. 2 млн людей було рекомендовано тимчасово залишити своє житло та евакуюватися.

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