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Построенный посреди моря дорогущий аэропорт начал тонуть. Что произошло

Вторник 09 января 2024 09:24
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Построенный посреди моря дорогущий аэропорт начал тонуть. Что произошло Этот японский аэропорт - уникален (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Международный аэропорт Кансай, расположенный на искусственных островах посреди Осацкого залива в Японии, медленно уходит под воду. Некоторые эксперты считают, что он может прекратить свое существование уже до 2056 года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о строительстве уникального аэропорта, его состоянии сегодня и дальнейшей вероятной судьбе.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Daily Express, Kansai Airports, Wikipedia.

Где расположен аэропорт Кансай

Международный аэропорт Кансай (Кансайский аэропорт) - японский частный международный аэропорт.

Он расположен на искусственных островах, специально созданных в Осацком заливе (на юго-западе города Осака).

Построенный посреди моря дорогущий аэропорт начал тонуть. Что произошло

Кансайский аэропорт в Осацком заливе (скриншот: google.com/maps)

Если внимательнее взглянуть на этот объект на карте, можно увидеть, что с городом его соединяет одна-единственная дорога.

Построенный посреди моря дорогущий аэропорт начал тонуть. Что произошло

Международный аэропорт Кансай на карте (скриншот: google.com/maps)

Открытие Кансайского аэропорта

Открытие первой части международного аэропорта (одной взлетно-посадочной полосы на одном искусственном острове) состоялось осенью 1994 года на фоне:

  • невозможности расширения уже имеющегося в городе Осака аэропорта (из-за рельефа местности и зоны жилой застройки)
  • растущих потребностей региона в транспортной разгрузке

В сентябре 2007 года в эксплуатацию была сдана вторая взлетно-посадочная полоса на еще одном искусственном острове.

В общей сложности строительство аэропорта стоило более 20 млрд долларов.

Построенный посреди моря дорогущий аэропорт начал тонуть. Что произошло

Вид на аэропорт с терминалом (фото: en.wikipedia.org)

Вызовы во время строительства

Во время строительства аэропорта инженеры и архитекторы столкнулись с невероятными вызовами:

  • сооружением грандиозных искусственных островов на вязкой почве в морском заливе
  • строительством на них масштабного международного аэропорта (взлетно-посадочных полос и терминалов) с учетом нестабильности пород, а также вероятности землетрясений и тайфунов

Большинство процессов в рамках строительства этого объекта происходили в соответствии с новейшими в то время технологиями и контролировались с помощью спутников и компьютеров.

Построенный посреди моря дорогущий аэропорт начал тонуть. Что произошло

Второй этап строительства аэропорта (фото: en.wikipedia.org)

Что известно о затоплении и перспективах

За свое существование международный аэропорт Кансай выдерживал и землетрясения, и тайфуны. Со временем эксперты начали замечать, что он хоть и не быстро, но погружается в воду из-за "проседания" искусственных островов.

В настоящее время аэропорт медленно отдаляется от городского рубежа и затонул уже почти на 12 метров, однако до сих пор продолжает обслуживать пассажиров.

В то же время инженеров больше всего беспокоит не скорость затопления, а то, что поверхность объекта больше не равномерна. Согласно подсчетам специалистов, средняя часть аэропорта может затонуть быстрее его краев.

Построенный посреди моря дорогущий аэропорт начал тонуть. Что произошло

Затопление аэропорта во время тайфуна (фото: en.wikipedia.org)

В The Daily Express уточнили, что при проектировании инженеры допускали частичное затопление конструкции со временем, но считали, что за приблизительно 50 лет процесс остановится до уровня 4 метров над водой (минимально допустимая высота для предотвращения наводнения).

По мнению современников, аэропорт, вероятно, продолжит тонуть и дальше. Если это правда - к 2056 году он может прекратить свое существование (тогда искусственные острова опустятся на предельно низкую высоту).

Напомним, в конце прошлого лета Японию накрыл мощный тайфун "Ханун".

Сообщалось также, что в Японии при посадке загорелся самолет с почти 400 пассажирами на борту.

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