Збережуть молодість та покращать стан волосся: які вітаміни необхідно приймати жінкам

В ідеалі вітаміни повинні синтезуватися в організмі, якщо ви правильно харчуєтеся і буваєте на сонці. Однак, зазвичай майже всім людям не вистачає вітамінів. Тому, щоб компенсувати цю нестачу, багато жінок приймають їх в таблетках.

Про це повідомила гінеколог Юлія Лахно в Instagram .

Фолієва кислота (В9)

За словами лікаря, це найважливіший вітамін, який забезпечує наше репродуктивне здоров'я. Фолієва кислота знижує ризики патології нервової системи у плода на 70-90%.

Такий вітамін варто пити ще до початку вагітності. Все тому, що 50% всіх вагітностей не заплановані. Ідеально розпочати прийом за 3 місяці до планованого зачаття.

Вітамін D

Всі знають, але цей вітамін дуже важливий для кісткової тканини. Він регулює багато клітинних функцій.

"Активно обговорюється питання про зв'язок дефіциту вітаміну з розвитком міоми матки, викидня, діабету вагітних, народження малюків з низькою вагою", - йдеться у повідомленні.

Плюси цього вітаміну в тому, що для кращого його синтезу потрібне сонечко.

Вітамін Е

Гінеколог каже, що вітамін Е очищає організм від токсинів та підтримує його в тонусі. Також зберігає молодість і пружність шкіри, оскільки бере участь у синтезі колагену.

Найважливіша його функція - це відновлення порушеного менструального циклу.⠀

Вітамін А

Такий вітамін бере участь у синтезі гіалуронової кислоти, яку всі так хочуть собі вколоти. Також уповільнює старіння шкіри, зміцнює імунну систему.

До того ж завдяки йому синтезуються статеві гормони, які такі важливі для нормального циклу та дітородної функції.

Вітамін С

Вітамін С допомогає підтримувати імунну систему, зберігає пружність шкіри, покращує водний баланс та позитивно впливає на стан волосся та нігтів.