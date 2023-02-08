Сохранят молодость и улучшат состояние волос: какие витамины необходимо принимать женщинам
В идеале витамины должны синтезироваться в организме, если вы правильно питаетесь и бываете на солнце. Однако обычно почти всем людям не хватает витаминов. Поэтому, чтобы компенсировать этот недостаток, многие женщины принимают их в таблетках.
Об этом сообщила гинеколог Юлия Лахно в Instagram.
Фолиевая кислота (В9)
По словам врача, это самый важный витамин, который обеспечивает наше репродуктивное здоровье. Фолиевая кислота снижает риски патологии нервной системы у плода на 70-90%.
Такой витамин следует пить еще до начала беременности. Все потому, что 50% всех беременностей не запланированные. Идеально приступить к приему за 3 месяца до планируемого зачатия.
Витамин D
Все знают, но этот витамин очень важен для костной ткани. Он регулирует многие клеточные функции.
"Активно обсуждается вопрос о связи дефицита витамина с развитием миомы матки, выкидыша, диабета беременных, рождении малышей с низким весом", - говорится в сообщении.
Плюсы этого витамина в том, что для лучшего его синтеза нужно солнышко.
Витамин Е
Гинеколог говорит, что витамин Е очищает организм от токсинов и поддерживает его в тонусе. Также сохраняет молодость и упругость кожи, поскольку участвует в синтезе коллагена.
Важнейшая его функция - это восстановление нарушенного менструального цикла.⠀
Витамин А
Такой витамин участвует в синтезе гиалуроновой кислоты, которую все так хотят себе уколоть. Также замедляет старение кожи, укрепляет иммунную систему.
К тому же благодаря ему синтезируются половые гормоны, которые так важны для нормального цикла и детородной функции.
Витамин С
Витамин С помогает поддерживать иммунную систему, сохраняет упругость кожи, улучшает водный баланс и положительно влияет на состояние волос и ногтей.
Ранее мы сообщали, каких витаминов больше всего не хватает подросткам.
Также врач называл витамины, которые нельзя пить без назначения.