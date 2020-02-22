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Заворотнюк уехала в Италию: что известно (фото)

STYLERПерсоны    22.02.2020 - 14:21
Заворотнюк уехала в Италию: что известно (фото)
Заворотнюк улетела в Италию (коллаж: РБК-Украина)

Анна Заворотнюк посетила туристические города Италии

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк отправилась на отдых в Италию, пока ее мама, по данным СМИ, лечится от онкологии. Анна Заворотнюк посетила Рим и Флоренцию в рамках путешествия. 24-летняя модель показала, как гуляет по городам Италии.

В Италии девушка уже несколько дней. За это время она успела посетить достопримечательности Рима – Фонтан Треви, Сикстинскую капеллу и Колизей. Стоит отметить, что девушка провела некоторое время возле волшебного итальянского фонтана. По легендам, он исполняет желания, и Анна бросила монетку, чтобы ее мечта сбылась.

На этот раз дочь актрисы опубликовала снимки из Флоренции. Анна побывала в центре города и посмотрела на городской пейзаж с популярной площади Макиавелли.

Снимки девушка публикует только в своих Instagram-историях, пытаясь избежать шквала комментариев и сообщений от фанатов Анастасии Заворотнюк.

Анна Заворотнюк улетела в Италию (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Стоит также отметить, что до текущего момента семья актрисы никак не комментировала информацию о заболевании Анастасии Заворотнюк. Сейчас по-прежнему неизвестно в каком она находится состоянии.

Последняя информация о здоровье актрисы была опубликована еще в начале января. Российские СМИ сообщали, что Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра в Подмосковье и сказали, что помочь ей не могут.

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