Загадала желание у волшебного фонтана в Италии: появились новые фото Заворотнюк

Родные Заворотнюк прервали долгое молчание (Коллаж РБК-Украина)

Дочь Заворотнюк показала свежие фотографии в социальных сетях

Дочь Анастасии Заворотнюк, которая хранила молчание с новогодних праздников, показала свой отдых в Италии. Девушка разместила в Instagram фотографии своего отпуска в Риме.

24-летняя Анна Заворотнюк показала, как ест трюфели в ресторане и гуляет по городу.

На снимках видны и другие достопримечательности Рима – Фонтан Треви и Колизей.

Стоит отметить, что девушка провела некоторое время возле волшебного итальянского фонтана. По легендам, он исполняет желания, и Анна бросила монетку, чтобы ее мечта сбылась.

Неизвестно что именно загадала дочь Заворотнюк, так как просить у фонтана здоровье не принято, и обычно туристы тут просят любви и достаток. Судя по снимкам Анны, достаток ей не особо нужен, так как она отдыхала в Риме на полную катушку.

А вот как обстоят дела у ее матери, актрисы Анастасии Заворотнюк, по-прежнему неизвестно. Последняя информация о ее здоровье была опубликована еще в начале января. Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра в Подмосковье и сказали, что помочь ей не могут.

По некоторым данным, часть тела актрисы парализована, но она остается в сознании и общается с близкими. Куда родственники ее перевезли после больницы – также неизвестно.

Все попытки выяснить информацию о любимице публики, не увенчались успехом. Родные Заворотнюк категорически отказываются общаться с прессой и попросили уважать личную жизнь всей семьи.