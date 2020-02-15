ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Всплыла неожиданная информация о Заворотнюк: что известно

STYLERПерсоны    15.02.2020 - 10:31
Всплыла неожиданная информация о Заворотнюк: что известно
Анастасия Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

У Заворотнюк есть все шансы на выздоровление

Анастасия Заворотнюк, которая пропала с поля зрения СМИ, вероятнее всего, скоро вылечится, ведь белорусские ученые нашли средство от крайне агрессивной формы рака головного мозга, передают росСМИ.

Данное лекарство помогает обнаружить опухоль на ранней стадии и совладать с ней. Оказывается, специалисты сконструировали новый микроскоп, дающий такое увеличение, под котором можно не только разглядеть опухоль, но и успешно оперировать.

Всплыла неожиданная информация о Заворотнюк: что известноАнастасия Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

Кроме того, специальная гидрогелевая терапевтическая система доставит препарат непосредственно к раковым клеткам и буквально растворит их, не давая возникнуть рецидиву болезни.

Напомним, что на данный момент местоположение Заворотнюк неизвестно. Есть версия, что артистка уехала продолжать лечение за границу, поскольку российские врачи не могут ускорить ее выздоровление.

Мы писали, что всплыли шокирующие детали о любовнике Заворотнюк. Оказывается, на Заворотнюк неоднократно поднимал руку Сергей Жигунов. Заворотнюк любила мужчину, но понимала, что подобные инциденты будут повторяться, если она не уйдет.

Ситуация тяжелая: появились новые данные о Заворотнюк У Заворотнюк серьезные проблемы: находится на грани
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь