Заворотнюк поїхала в Італію: що відомо (фото)

Заворотнюк полетіла в Італію (колаж: РБК-Україна)

Анна Заворотнюк відвідала туристичні міста Італії

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк вирушила на відпочинок до Італії, поки її мама, за даними ЗМІ, лікується від онкології. Анна Заворотнюк відвідала Рим і Флоренцію у рамках подорожі. 24-річна модель показала, як гуляє по містах Італії.

В Італії дівчина вже кілька днів. За цей час вона встигла відвідати пам'ятки Риму – Фонтан Треві, Сикстинську капелу і Колізей. Варто відзначити, що дівчина провела деякий час біля чарівного італійського фонтану. За легендами, він виконує бажання, й Анна кинула монетку, щоб її мрія збулася.

На цей раз дочка актриси опублікувала знімки з Флоренції. Анна побувала в центрі міста і подивилася на міський пейзаж з популярної площі Макіавеллі.

Знімки дівчина публікує тільки у своїх Instagram-історіях, намагаючись уникнути шквалу коментарів та повідомлень від фанатів Анастасії Заворотнюк.

Заворотнюк Анна полетіла в Італію (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Варто також відзначити, що до поточного моменту сім'я актриси ніяк не коментувала інформацію про захворювання Анастасії Заворотнюк. Зараз, як і раніше, невідомо в якому вона перебуває стані.

Остання інформація про здоров'я актриси була опублікована ще на початку січня. Російські ЗМІ повідомляли, що Анастасію Заворотнюк виписали з реабілітаційного центру в Підмосков'ї й сказали, що їй допомогти не можуть.