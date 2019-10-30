Заворотнюк прошла новое обследование: звезда идет на поправку

Анастасии Заворотнюк провели новое обследование (Коллаж РБК-Уккраина)

Анастасии Заворотнюк провели новые тесты

Анастасия Заворотнюк, российская актриса, которая проходит реабилитацию в одной из частных клиник под Москвой, имеет шансы на выздоровление. Об этом свидетельствуют данные нового обследования, которое провели артистке на днях.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в окружении Анастасии Заворотнюк, после двух операций на головном мозге актрисе сделали специальные медицинские тесты, которые показали, что она имеет немалый запас жизненных сил.

Анастасия Заворотнюк

В частности, Анастасии Заворотнюк провели генетический ДНК-тест, тест по отпечаткам пальцев – по методике Тамары Абрамовой, а также литос-тест, который разработала группа ученых под руководством академика РАН Владимира Шабалина.

Близкие друзья артистки сообщили, что на данный момент Заворотнюк находится полностью в адекватном состоянии и сознании. Никаких симптомов на то, что у нее был отек мозга – нет. Анастасия Заворотнюк понимает, что серьезно больна, но настроена оптимистично и хочет победить тяжелую болезнь.

"Она не просто в сознании, а в полном адеквате. Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться. Вы неверно представляете себе операцию - что взрезали череп, как арбуз, и там ковыряются. Сейчас современные методы: делается небольшое отверстие в черепе, туда вводят микронож и лазером удаляют опухоль", - рассказали в окружении артистки.

Анастасия Заворотнюк

Один из тестов, который провели Заворотнюк, может показать, какой лекарственный препарат при химиотерапии будет эффективен, какой – нет, что поможет врачам подобрать правильное лечение для актрисы.