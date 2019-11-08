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На Заворотнюк звалилося нове нещастя: поблажок не буде

STYLERЖиття    08.11.2019 - 14:22
На Заворотнюк звалилося нове нещастя: поблажок не буде
Анастасія Заворотнюк ухилялася від сплати податків (Колаж РБК-Україна)

Анастасії Заворотнюк пред'явили претензії за несплату податку

Анастасії Заворотнюк виставили рахунок за борги. З зірки серіалу "Моя прекрасна няня" хочуть стягнути борг у розмірі 24,5 тис. рублів за несплату податку на майно. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Федеральну службу судових приставів.

Інформаціях про борги актриси Анастасії Заворотнюк з'явилася на офіційному порталі Федеральної служби судових приставів РФ. Зазначено, що у неї накопичилася заборгованість у розмірі 24,5 тисяч рублів. Борг утворився через те, що Заворотнюк не сплатила податок на майно.

На Заворотнюк звалилося нове нещастя: поблажок не буде

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

На даний момент Анастасія Заворотнюк, у якої серйозне онкологічне захворювання, проходить реабілітацію в одній із столичних клінік. За інформацією російських ЗМІ, вона перенесла кілька операцій і зараз її стан стабілізувався.

Однак, за словами судового пристава-виконавця Араїка Айрапетяна, хвороба Анастасії Заворотнюк – не привід, щоб не платити податки.

На Заворотнюк звалилося нове нещастя: поблажок не буде

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

"Поблажок у таких випадках немає. Тільки через суд", - зазначив Айрапетян у коментарі для ЗМІ і розповів, як у таких випадках відбувається стягнення боргу.

"Коли гроші з'являться, то будуть списані з рахунків. Якщо там не буде коштів, то будемо чекати, поки з'являться", - пояснив процедуру пристав-виконавець ФССП.

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