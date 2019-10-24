У Заворотнюк нет рака: актрисе поставили новый диагноз

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в онкоцентре в деревне Жуковка на Рублевке. Специалисты расходятся во мнении, что могло стать причиной возникновения глиобластомы у 48-летней звезды "Моей прекрасной няни".

А недавно стала известна еще одна теория - Анастасия Заворотнюк не больна раком, а скрывает следы неудачной пластической операции, пишут росСМИ.

Причиной подозрений, в первую очередь стало то, что родственники Анастасии продолжают хранить молчание о состоянии актрисы, тем самым подогревая массу слухов. Единственное, что происходит в информационном поле вокруг болезни Заворотнюк - это опровержение любых фактов, что публикуются в СМИ.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Рак Заворотнюк является всего лишь ширмой для того, чтобы на время спрятать актрису от окружающих", - пишут российские СМИ.

Согласно данным некоторых источников, актрисе недавно провели неудачную пластическую операцию. Звезду скрывают и будут прятать до тех пор, пока ее внешность не придет в норму.

Кроме того, подозрения вызывает и тот факт, что до сих пор не появилось ни единого фото, ни единого видео с Анастасией Заворотнюк. Ведь семья актрисы не настолько могущественна, чтобы абсолютно оградить ее от камер наблюдения, папарацци и сделать так, чтобы в прессу не попало ни единого кадра.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Возможно, у Заворотнюк неудачная пластика, вот и прячут ее, как Гурченко в свое время, у которой глаза после подтяжки не закрывались", - сказано в сообщении.

В то же время, коллеги Анастасии уверены, что актриса действительно серьезно больна. Подтверждением тому является и факт, что дочь актрисы Анна ведет от ее имени Instagram-страницу, на которой пишет слова благодарности за поддержку.