У Заворотнюк немає раку: актрисі поставили новий діагноз

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування в онкоцентрі в селі Жуківка на Рубльовці. Фахівці розходяться в думках, що могло стати причиною виникнення гліобластоми у 48-річної зірки "Моєї прекрасної няні".

А нещодавно стала відома ще одна теорія - Анастасія Заворотнюк не хвора на рак, а приховує сліди невдалої пластичної операції, пишуть росЗМІ.

Причиною підозр, в першу чергу, стало те, що родичі Анастасії продовжують зберігати мовчання про стан актриси, тим самим підігріваючи масу чуток. Єдине, що відбувається в інформаційному полі навколо хвороби Заворотнюк - це спростування будь-яких фактів, що публікуються в ЗМІ.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Рак Заворотнюк є лише ширмою для того, щоб на час заховати актрису від оточуючих", - пишуть російські ЗМІ.

Згідно з даними деяких джерел, актрисі нещодавно провели невдалу пластичну операцію. Зірку приховують і будуть ховати до тих пір, поки її зовнішність не прийде в норму.

Крім того, підозри викликає і той факт, що досі не з'явилося жодного фото, жодного відео з Анастасією Заворотнюк. Адже сім'я актриси не настільки могутня, щоб абсолютно захистити її від камер спостереження, папараці і зробити так, щоб в пресу не потрапило жодного кадру.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Можливо, у Заворотнюк невдала пластика, ось і ховають її, як Гурченко у свій час, у якої очі після підтяжки не заплющувалися", - сказано в повідомленні.

У той же час, колеги Анастасії впевнені, що актриса дійсно серйозно хвора. Підтвердженням тому є і факт, що дочка актриси Анна веде від її імені Instagram-сторінку, на якій пише слова подяки за підтримку.