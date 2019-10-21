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Всплыла новая информация о Заворотнюк: от 32 до 42 тысяч

STYLERЖизнь    21.10.2019 - 18:51
Всплыла новая информация о Заворотнюк: от 32 до 42 тысяч
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

РосСМИ узнали, во сколько обходится семье Анастасии Заворотнюк ее реабилитация

Реабилитация Анастасии Заворотнюк в одном из элитных медицинских центров в деревне Жуковка на Рублевке обходится членам ее семьи в довольно большую сумму. Об этом пишут российские СМИ.

Если верить журналистам НТВ, то Заворотнюк сейчас восстанавливается после основного курса лечения рака мозга в Европейском медцентре. Основная категория клиентов этого медучреждения - люди с высоким достатком и VIP-клиенты.

По информации телеканала, сутки пребывания в люкс-палате клиенту медицинского центра обходятся от 32 до 42 тыс. рублей, это около $500. Кроме того, стоимость различных услуг составляет от 5 до 50 тыс. рублей.

Медцентр, в котором Заворотнюк вместе с другими пациентами с онкологическими заболеваниями проходит реабилитацию после основного курса лечения, работает круглосуточно. Там актриса сегодня проходит водные процедуры и занимается в зале эрготерапии, восстанавливая утраченную из-за болезни активность.

Напомним, что недавно в сети появились фото палаты Анастасии Заворотнюк в клинике в самом элитном районе Москвы.

Всплыла новая информация о Заворотнюк: от 32 до 42 тысяч

Примерно так выглядит палата Заворотнюк (фото: protonmed.ru)

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