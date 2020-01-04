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Заворотнюк поздравила с Новым годом: появилось семейное фото

STYLERПерсоны    04.01.2020 - 20:41
Заворотнюк поздравила с Новым годом: появилось семейное фото
Анастасия Заворотнюк поздравила с Новым годом (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк опубликовала фотографию с мужем и маленькой дочерью

Анастасия Заворотнюк, которая больна раком, продолжает свое лечение в одной из частных клиник Подмосковья, но ее родные не забыли о поклонниках актрисы и решили поздравить фанатов артистки с Новым годом.

Так, на странице в Instagram "прекрасной няни" появилось новогоднее фото Анастасии с мужем Павлом Чернышовым, а также их маленькой дочерью. Снимок был сделан пару лет тому назад.

Родные Заворотнюк поблагодарили всех людей за поддержку и молитвы об Анастасии.

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"Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем", - сказано в сообщении на странице.

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Заворотнюк поздравила с Новым годом: появилось семейное фотоАнастасия Заворотнюк с семьей (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

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