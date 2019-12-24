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Заворотнюк сфотографировалась с Дедом Морозом: на снимке она улыбается

STYLERПерсоны    24.12.2019 - 09:18
Заворотнюк сфотографировалась с Дедом Морозом: на снимке она улыбается
Анастасия Заворотнюк будет в больнице на новогодние праздники (фото: facebook.com)

Анастасия Заворотнюк проведет Новый год в больнице, но фанаты решили ее подбодрить

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от онкологического заболевания в одной из частных клиник в Подмосковье. Несмотря на просьбы родных к врачам отпустить актрису на Новый год домой, медики оставили артистку в клинике даже на новогодние праздники. Фанаты "прекрасной няни" решили поддержать Анастасию в сети и опубликовали на странице поддержки в Instagram милое фото актрисы в канун зимних праздников.

На снимке Анастасия улыбается, вокруг нее стоят близкие, а также ее муж, также в объективе запечатлен и Дед Мороз.

"Пусть чудо произойдет", - подписали снимок поклонники.

Заворотнюк сфотографировалась с Дедом Морозом: на снимке она улыбается

Анастасия Заворотнюк с Дедом Морозом (фото: instagram.com/zavorotnyuk.anastasiya_fan)

Нельзя не отметить, какой отклик получил пост в соцсети. Люди в комментариях желают актрисе скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Также они посылают ей лучи любви.

  • Настенька, выздоравливай!Я Тебя Очень Люблю!!! И помни, ты у Нас Победительница - Вика!!!! Добрая и Красивая Няня. Желаю тебе Крепого Здоровье, Вечной и Романтичной Любви и Семейного Счастья!!!!! Благо Мы живем Рядом.
  • Как поскорее хочется прочитать - Настенька выздоровела и отправилась домой!!!
  • Настенька, выздоравливай, сил тебе и терпения!

Напомним, что недавно в росСМИ появилась информация о том, что Заворотнюк стремительно идет на поправку. Ссылаются они, правда, на слова известного знахаря. Он утверждает, что уже через три недели кинозвезде станет значительно лучше и к ней вернутся силы.

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