Заворотнюк привітала з Новим роком: з'явилося сімейне фото

Анастасія Заворотнюк привітала з Новим роком (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк опублікувала фотографію з чоловіком і маленькою донькою

Анастасія Заворотнюк, яка хвора на рак, продовжує своє лікування в одній з приватних клінік Підмосков'я, але її рідні не забули про шанувальників актриси і вирішили привітати фанатів артистки з Новим роком.

Так, на сторінці в Instagram "прекрасної няні" з'явилося новорічне фото Анастасії з чоловіком Павлом Чернишовим, а також їх маленькою дочкою. Знімок був зроблений пару років тому.

Рідні Заворотнюк подякували всім людям за підтримку і молитви за Анастасію.

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"Настає Новий рік, і сьогодні від Анастасії і всієї родини ми хочемо побажати вам добра, здоров'я і благополуччя! Нехай наступний рік стане щасливим, нехай він виконає ваші найголовніші бажання! Всім вам Настя передає величезний привіт і дякує за підтримку, за ваші молитви і те душевне тепло, яке ви даруєте. Всього найкращого вам і вашим близьким! Велике спасибі всім", - сказано в повідомленні на сторінці.

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Анастасія Заворотнюк з сім'єю (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)