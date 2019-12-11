Заворотнюк навсегда останется парализованной: появилась печальная информация

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк передвигается на инвалидной коляске

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной. Актриса передвигается на инвалидной коляске и больше никогда не сможет ходить. Об этом сообщили росСМИ.

Актриса лежит в центре реабилитации в Москве уже на протяжении трех месяцев, но особых улучшений в ее состоянии пока нет. После того, как в сентябре звезде "Моей прекрасной няни" провели операцию по удалению опухоли мозга, ее перевели в другую клинику для восстановления.

"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится", - сообщил источник.

Сейчас Анастасия Заворотнюк передвигается только на коляске. За ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев.

Стоит отметить, что у 48-летней актрисы обнаружили глиобластому вскоре после рождения третьей дочери Милы. Она проходила лечение в Германии, но потом вернулась в Россию.

С тех пор в СМИ появляется противоречивая информация о состоянии ее здоровья. Близкие актрисы отказываются комментировать ее болезнь, лишь опровергая появляющиеся от разных источников новости.