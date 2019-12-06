Уже не справляется: у Заворотнюк появилась новая проблема

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Родственники Анастасии Заворотнюк оказались в сложной ситуации

Анастасия Заворотнюк, известная актриса, которая сейчас находится в частной клинике под Москвой, где проходит реабилитацию после удаления злокачественной опухоли в головном мозге, оказалась в сложной ситуации. Об этом сообщают российские СМИ.

Несмотря на все осторожные прогнозы о здоровье Анастасии Заворотнюк и информации о том, что реабилитация дает положительные результаты, семья Заворотнюк оказалась перед лицом новой проблемы.

Лечение актрисы стоит немалых денег и крупные суммы уходят на дорогостоящие препараты, услуги врачей и сиделок, оплату пребывания в реабилитационном центре. В основном все расходы по лечению Заворотнюк покрывает ее муж, фигурист Петр Чернышев.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Коллеги Чернышева признались, что фигурист вынужден больше работать и так много ездить, что времени на посещение жены у него почти не остается.

"Если шоу в Москве или регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и январе в общей сумме у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. А это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2-5 миллионов рублей (зависит от фиксированной ставки за спектакль). Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще их с Настей годовалая дочка, которой тоже нужен уход", рассказали в окружении Чернышева.