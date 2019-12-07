Названа причина появления болезни у Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Эксперт объяснил причины появления у Анастасии Заворотнюк онкологии

Анастасия Заворотнюк заболела раком мозга потому, что должна расплатиться за свои поступки. Такое мнение выразила экстрасенс и психолог Марианна Абравитова. По ее мнению, с точки зрения эзотерики нужно оценивать жизнь человека в целом. Абравитова подвергла критике зачатие детей с помощью ЭКО, потому что они "не от Бога". Психолог считает, что некоторые поступки Заворотнюк находятся "вне категории добра".

Абравитова утверждает, что актриса уводила мужчину из чужой семьи и это стало причиной того, что она заболела раком. Она добавила, что "не видит смерти Заворотнюк" и верит, что Анастасии удастся победить тяжелое заболевание. Экстрасенс надеется, что звезда "Моей прекрасной няни" в будущем пересмотрит свое мировоззрение, передают росСМИ.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Стоит отметить, что Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от онкологического заболевания в реабилитационном центре Москвы. Пока семья актрисы продолжает отмалчиваться о ее состоянии и лишь отвергает слух о каких-либо ухудшениях, болезнь "моей прекрасной няни" обрастает слухами. Известный певец, солист популярной в 90-х группы "Дюна" Виктор Рыбин прокомментировал состояние Заворотнюк. Он заявил, что дела у актрисы обстоят очень тяжело.

Напомним, что недавно Анастасию Заворотнюк снова "похоронили" в социальных сетях. В сети появилась информация, что якобы Заворотнюк умерла и это даже подтвердил ее врач. Однако родственники актрисы опровергли информацию о ее смерти и опубликовали соответствующий пост на странице в Instagram.