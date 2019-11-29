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Муж Заворотнюк покинул страну с другой женщиной: все детали

STYLERЖизнь    29.11.2019 - 17:17
Муж Заворотнюк покинул страну с другой женщиной: все детали
Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым (фото: storinka.com.ua)

Муж Анастасии Заворотнюк продолжает полноценную жизнь, несмотря на болезнь супруги

Супруг Анастасии Заворотнюк, которая находится в московской клинике после удаления опухоли мозга, вернулся к полноценному образу жизни и рабочему графику. Фигурист Петр Чернышев вместе со своей партнершей по выступлениям Татьяной Навкой отправился в Минск на гастроли.

Фигуристка Навка, которая является женой пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, поделилась на своей Instagram-странице новостью о поездке в Беларусь. Там Навка и Чернышев выйдут на лед в постановке "Руслан и Людмила".

Муж Заворотнюк покинул страну с другой женщиной: все детали

Муж Заворотнюк Петр Чернышев с Татьяной Навкой (фото: instagram.com/tatiana_navka)

Стоит отметить, что подобное поведение неутешного супруга, который ранее неустанно дежурил в больнице, где лечили Заворотнюк, еще более подогревает слухи о разводе звездной пары.

Муж Заворотнюк покинул страну с другой женщиной: все детали

Муж Заворотнюк Петр Чернышев с Татьяной Навкой (фото: instagram.com/tatiana_navka)

Напомним, в начале сентябрь стало известно, что Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии из-за глиобластомы - злокачественной опухоли головного мозга. С тех пор появлялась масса противоречивой информации - от чудесного исцеления до смерти "прекрасной няни".

Семья актрисы продолжает упорно молчать о ее болезни, лишь опровергая слухи. И нежелание родных Анастасии рассказать правду о ее состоянии порождает массу домыслов.

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